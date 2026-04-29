Julián Quiñones ya es líder de goleo en Arabia: ¿Estará en la lista definitiva de México para el Mundial 2026? ( Al-Qadisiyah)

El delantero naturalizado mexicano, Julián Quiñones, marcó un doblete para Al-Qadisiyah y roba los reflectores de la máxima liga de Arabia Saudita, colocándose hasta el momento como el máximo goleador del torneo, por encima incluso de Cristiano Ronaldo, la máxima figura de Al-Nassr F. C.

El nacido en Magüí Payán, municipio de Colombia, y naturalizado mexicano el 11 de octubre de 2023, se convierte en figura clave a seguir previo a la lista definitiva de Javier Aguirre, director técnico de la Selección Nacional de México, para este Mundial 2026.

De acuerdo con Transfermarkt, con 28 goles en 27 partidos, Quiñones se coloca como el máximo anotador de los 18 equipos que conforman la Saudi Pro League 2025-26, superando al portugués Cristiano Ronaldo y convirtiéndose en el segundo máximo anotador del mundo.

¿Julián Quiñones estará en la lista definitiva de México para el Mundial 2026?

El centro delantero pasa su mejor momento en Asia, a vísperas del Mundial 2026, donde México será sede junto a Estados Unidos y Canadá. Quiñones llega a solo unos meses de la contienda mundialista como máxima figura en su liga, destacando incluso por encima de figuras de talla mundial, entre ellos, Cristiano Ronaldo, quien ha mencionado que esta podría ser su última Copa del Mundo.

Debido a su destacada participación en la liga árabe, Julián Quiñones, procedente del América, tiene prácticamente un pie dentro de la lista definitiva de seleccionados para el Mundial 2026. Esto, más aún cuando se presume que el cupo de delanteros ya estaría prácticamente definido, lo que dejaría fuera a su competencia, como Germán Berterame, o al menos eso apunta tras la presentación de la lista del “Vasco” Aguirre de jugadores de la Liga MX para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En el anuncio de la lista preliminar de jugadores de la Liga MX convocados para la fiesta mundialista figuran nombres como Armando “La Hormiga” González, jugador de Chivas, y Guillermo “Memote” Martínez, delantero de Pumas. Sin embargo, la competencia directa de Quiñones serían otros delanteros naturalizados, como Santiago Giménez, y su contundente participación lo posiciona como principal prospecto para figurar como centro delantero en el cuadro de Aguirre, portando la camiseta tricolor.

¿Cuándo será anunciada la lista definitiva de delanteros para México en el Mundial 2026?

El pasado 28 de abril, Javier Aguirre compartió la lista de convocados de la Liga MX para el Mundial. Sin embargo, hasta el momento, El Vasco no ha dado a conocer la lista definitiva de convocados que representarán a la Selección Mexicana de futbol, entre los que también compiten jugadores de ligas extranjeras.

Esta primera convocatoria incluye jugadores para iniciar una concentración el 6 de mayo de 2026 en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) como preparación para el Mundial 2026. No obstante, el 30 de mayo de 2026 será la fecha límite para que Javier Aguirre defina y anuncie la lista oficial de convocados para el Mundial FIFA 2026, donde Quiñones se disputará un lugar junto a Santiago Giménez y Germán Berterame.