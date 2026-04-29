Cruz Azul vs Monterrey Femenil: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX Femenil (Cruz Azul Femenil - Monterrey Femenil Oficial)

Este lunes, la Liga BBVA MX Femenil dio a conocer las fechas y horarios de los partidos de Cuartos de Final.

Rayadas terminó como segundo lugar de la tabla general, con 40 puntos, por lo que cerrará esta serie como local en el Estadio BBVA en Monterrey. Mientras que Cruz Azul Femenil llega al encuentro en el séptimo lugar de la tabla general, por lo que este martes el conjunto celeste buscará tomar ventaja de la localía.

Pese a que Cruz Azul Femenil no llega entre los primeros lugares de la tabla, cuenta con un plantel que destaca de manera individual, tal es el caso de Analu Martínez, quien en lo que va del Clausura 2026 se coloca como jugadora número 1 con 12 asistencias, 16 participaciones en gol, 32 centros acertados y 32 duelos 1v1 ofensivos exitosos, por lo que este miércoles se espera un encuentro con alto nivel futbolístico.





Cruz Azul vs Monterrey Femenil: horario del partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil

Cruz Azul Femenil recibirá en Morelos a Rayadas de Monterrey este miércoles 29 de mayo para disputar el partido de ida en los cuartos de final de la Liga MX Femenil.

La sede para el encuentro de este miércoles a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) será el Estadio Unidad Deportiva Centenario, ubicado en Av. Universidad, Cuernavaca, Morelos, con capacidad de 9,670 espectadores. Podríamos pensar que el complejo, por su ubicación, podría representar ventaja para las locales, si no tomamos en cuenta que el equipo visitante proviene de una de las zonas más calurosas del país.





Cruz Azul vs Monterrey Femenil: canal, cómo y dónde ver en vivo el partido de ida de los cuartos de final de Liga MX Femenil

Los cuartos de final del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil arrancan con encuentros potentes a mitad de semana. El partido de hoy en el Estadio Unidad Deportiva Centenario, donde Cruz Azul Femenil y Rayadas de Monterrey se enfrentarán por la ventaja para asegurar el pase a las semifinales en el Estadio BBVA, será transmitido completamente en vivo a través de LMxF TV, el canal oficial de la Liga MX Femenil.

De igual manera, el partido se podrá disfrutar a través de ViX, mediante su opción de partidos en vivo en convenio que la plataforma de streaming tiene con la Liga MX Femenil.

¿Qué necesitan Cruz Azul y Rayadas de Monterrey para pasar a semifinales en la Liga MX Femenil?

De acuerdo con el artículo 12 de la Liga MX Femenil, para determinar los lugares que ocuparán los clubes que participen en la fase final se tomará como base la tabla general de clasificación al término de cada torneo.

El orden de los clubes al final de la fase de calificación corresponderá a la suma de puntos obtenidos por cada uno y se presentará en forma descendente.

Si al finalizar las 17 jornadas dos o más clubes estuviesen empatados en puntos, su posición se determinará con base en los siguientes criterios de desempate:

1. Mejor diferencia entre goles anotados y recibidos

2. Mayor número de goles anotados

3. Mayor número de goles anotados como visitante

4. Marcadores particulares entre los clubes empatados

5. Tabla Fair Play

6. Sorteo

En este caso, Rayadas de Monterrey tiene la ventaja de situarse en la segunda posición de la tabla general de la Liga MX Femenil con 40 puntos, contra 31 puntos de las celestes.

Por ello, Cruz Azul deberá intentar ganar directamente en el marcador global como local, sin permitir que Rayadas anote en el Estadio Unidad Deportiva Centenario, o al menos conseguir un empate que le permita buscar la clasificación en el partido de vuelta mediante el criterio de goles como visitante.

Rayadas de Monterrey, por su parte, si quiere asegurar el acceso a semifinales, deberá ganar en el marcador global o aprovechar su condición de visitante para anotar la mayor cantidad de goles posible, evitando que la Máquina concrete en Nuevo León.