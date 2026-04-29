“Siempre le quieres ganar a la número uno del mundo”: Gaby López

Torneo LPGA. Gaby López disfruta del evento que mañana inicia en el campo El Camaleón en Mayakoba. (Foto especial)

El escenario está puesto para que este jueves Gaby López, la favorita local y Nelly Korda, la favorita universal jueguen juntas el primer recorrido en el Riviera Maya Open at Mayakoba del LPGA Tour.

Sonriente y segura de que esta vez tiene que ser un mejor torneo en comparación al 2025 en el que no pasó el corte, la mexicana se muestra muy motivada porque lo hará al lado de la estadounidense que suma dos victorias y tres segundos sitios en cinco torneos disputados en la actual temporada que la llevaron el reciente fin de semana a ser la número uno del mundo en el ranking mundial de golf femenil.

Distinción jugar con Nelly Korda

“Jugar con Nelly siempre es una distinción grande”, dijo Gaby, número 27 del mundo, quien se siente motivada para querer ganarle.

“Creo que si hay alguien a quien siempre le quieres ganar es la número uno del mundo. Ella es una gran competidora, es una gran amiga y nos demuestra que todo es posible”, al referirse a la gran temporada que lleva la estadounidense en la actualidad.

Y, en un escenario como Mayakoba, el jugar juntas emocionada a Gaby, aunque aclara, “cada escenario es diferente” y eso lo hace emocionante.

Gaby recordó que en su primera final en 2018, “yo jugué entonces con la número uno y dos del mundo”. Fue el Blue Bay LPGA en China, cuando se alzó con su primera victoria de tres victorias en el tour.

Los números no la identifican

La golfista capitalina también habló de que ella no se identifica con un número en el ranking mundial porque es muy fácil que ese número cambie para bien o para mal.

“Me identifico más con una competidora, porque los números cambian. No quiero sentirme presionada por algo que no tiene control”.

En ese escenario Gaby deja que los palos hablen por ella, mientras se dispone a disfrutar del juego que le apasiona. Esta vez no siente la presión del año pasado que no logró pasar el corte por atender asuntos que se le salieron de control.