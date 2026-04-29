LAFC vs Toluca: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Concachampions 2026

LAFC vs Toluca Los Diablos visitan al conjunto angelino en la semifinal de ida de la Copa de Campeones de la Concacaf (Crónica Digital)

Deportivo Toluca Futbol Club y Los Angeles FC juegan hoy en el BMO Stadium con motivo del partido de ida de las semifinales de la Copa de Campeones Concacaf 2026. A continuación, te presentamos todos los detalles del partido de la Concachampions: horario y dónde ver en vivo.

Previa y pronóstico LAFC vs Toluca: Semifinal de ida de la Concachampions 2026

Toluca presenta uno de los perfiles estadísticos más llamativos en la Concacaf Champions Cup. Su serie frente a LA Galaxy terminó con un global de 7-2, lo que implica un promedio de 3.5 goles por partido en esa eliminatoria.

Dentro de esos números destaca Paulinho, responsable de cinco tantos en la serie y seis en el torneo, cifra que lo coloca en la pelea directa por el liderato de goleo.

La producción ofensiva de los Diablos Rojos no se limita a su delantero. Alexis Vega está en un buen momento, participando en la construcción de oportunidades que explican la alta cifra de anotaciones del equipo.

Además, el club regresa a semifinales tras más de una década, con un historial que muestra cuatro clasificaciones a la final en seis intentos previos en esta ronda.

En el plano local, Los Diablos cerraron el torneo Clausura dude la Liga MX con altibajos, con dos derrotas recientes antes de una victoria en la ultima fecha que rompió una racha negativa.

El recorrido de LAFC hasta esta ronda se explica en gran medida por su capacidad para resolver eliminatorias desde el partido inicial. Ante Cruz Azul, el conjunto angelino firmó un global de 4-1, con tres de esos goles conseguidos en casa; su rendimiento ofensivo se potencia en su estadio.

El club angelino ha alcanzado tres semifinales y avanzó en las dos anteriores. Sin embargo, su actualidad en la MLS introduce dudas. En sus últimos tres encuentros solo consiguió una victoria, con una producción ofensiva limitada, lo que contrasta con la eficacia mostrada en el torneo internacional.

¿A qué hora juegan LAFC vs Toluca hoy?

El inicio está programado para las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido LAFC vs Toluca?

La cobertura estará disponible a través de FOX en televisión, con opción en streaming mediante FOX One, plataformas que ofrecerán todos los detalles de este compromiso.

Alineaciones probables LAFC vs Toluca

LAFC saldría con Hugo Lloris en portería; línea defensiva con Ryan Hollingshead, Aaron Long, Eddie Segura y Nkosi Tafari; mediocampo integrado por Timothy Tillman, Mathieu Choinière y Stephen Eustáquio; y un frente ofensivo con Heung-min Son, David Martínez y Nathan Ordaz.

Toluca apostaría por Luis García bajo los tres postes; defensa con Diego Barbosa, Bruno Méndez, Antonio Briseño y Jesús Gallardo; en el medio sector Fernando Arce, Marcel Ruiz y Jesús Angulo; y en ataque Alexis Vega, Helinho y Paulinho.