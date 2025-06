Botafogo vs Seattle Sounders EN VIVO: Canal, hora y cómo ver el partido hoy

Pega essa semelhança entre nossas casas! É tempo de Seattle vs Botafogo! 🇺🇸🇧🇷



Check out the similarities between our stadiums! It’s time for Seattle vs Botafogo! 🇺🇸🇧🇷#TakeItToTheWorld | #FIFACWC pic.twitter.com/LJQY5IFtJu