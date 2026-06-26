¿Cómo y dónde ver el GP de Austria 2026?, ‘Checo’ Pérez va por sus primeros puntos

Sergio 'Checo' Pérez Sergio 'Checo' Pérez apunta a tener mejores actuaciones debido al nuevo paquete de actualizaciones en su auto. (EFE)

Sergio ‘Checo’ Pérez va por sus primeros puntos en el GP de Austria, una pista que es complicada y en donde llevara un nuevo paquete de actualizaciones, esto para mejorar el rendimiento de su monoplaza y obtener mejores resultados.

‘Checo’ Pérez va por sus primeros puntos en Austria

De esta forma, los monoplazas de F1 regresan este fin de semana a la pista, luego del triunfo de Lewis Hamilton en Barcelona, donde estuvo casi tres vueltas por delante de ‘Checo’ Pérez, una situación por demás incómoda para todos en Cadillac.

Así, esta es la octava fecha de la campaña, la tercera en Europa y las expectativas de ‘Checo’ Pérez en la pista son mejores, ya que detectaron las fallas de su bólido y las corregirán este próximo Gran Premio de Austria.

Ahora, ‘Checo’ Pérez llega con grandes esperanzas de sumar puntos, las mejoras en su automóvil deberán de hacer diferencia y todo depende de la habilidad del mexicano en la pista.

De esta forma, sólo cinco pilotos han ganado alguna vez en el Red Bull Ring, circuito que es complejo y ‘Checo’ Pérez ahora quiere demostrar su calidad para sumar sus primeros puntos del Campeonato.

¿Cuándo y a qué hora es el Gran Premio de Austria 2026?

A partir de este viernes 26 de junio inician las prácticas del GP de Austria, con la sesión de prácticas.

Prácticas Libres 1 | 5:30 - 6:30 hrs por F1TV y Sky Sports 580.

Prácticas Libres 2 | 9:00 - 10:00 hrs por F1TV y Sky Sports 580.

Para el sábado 27 de junio se viene la clasificación de los bólidos de F1, por lo que ‘Checo’ tiene la oportunidad de mejorar en la parrilla de salida.

Prácticas Libres 3 | 4:30 - 5:30 hrs por F1TV y Sky Sports 580.

Clasificación | 8:00 - 9:00 hrs por F1TV y Sky Sports 580.

Finalmente, el domingo 28 de junio será la carrera, por lo que los mexicanos deberán madrugar para ver al piloto mexicano en acción.

Carrera | 7:00 hrs | F1TV y Sky Sports 580.

Así ‘Checo’ Pérez tiene la dura misión de poder sumar en el Gran Premio de Austria sus primeros puntos, los cuales servirán para dar confianza al equipo Cadillac lo que resta de la temporada.