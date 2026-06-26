América presume nueva casa para entrenar previo al Apertura 2026, ¿en España?

América América agradeció a la Real Federación Española de Futbol las facilidades para sus entrenamientos. (@Club América)

Las Águilas del América ya tienen nuevo hogar para su pretemporada, ahora, el equipo azulcrema tuvo que viajar a España debido a que el Estadio Azteca lo utilizan para el Mundial 2026 y la CDMX es un caos para comenzar la concentración.

¿Dónde entrenan las Águilas del América en Pretemporada?

De esta forma, las Águilas del América ya tienen nueva plaza para concentrarse en España y esto lo confirmaron por medio de sus redes sociales.

Así, las Águilas presumieron su primer entrenamiento en Madrid, para ser más exactos en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede central de la RFEF (Real Federación Española de Fútbol), mismas donde entrena la Selección de España.

Luego de su primer entrenamiento, las Águilas agradecieron a la RFEF por las facilidades que le dio al club para poder entrenar en sus instalaciones, además de exaltar la comodidad y lujo que tiene el lugar.

“Queremos agradecer especialmente a la Real Federación Española de Fútbol por brindarnos la oportunidad de entrenar en sus instalaciones. Es un privilegio compartir cancha en un lugar donde se han preparado campeones del mundo y donde la historia del fútbol sigue escribiéndose día a día”, dijo el América en un comunicado.

¿Cuándo inicia el Apertura 2026 para el América?

Desde el 15 de junio, los jugadores del América se concentraron de cara al Apertura 2026, ahora, en España tendrán la última parte de su acondicionamiento y esperan volver en unos días a la capital mexicana.

América inicia actividades en el Apertura 2026 el próximo 18 de julio visitando a Querétaro, por lo que no será tarea fácil iniciar con un triunfo en la Corregidora y las Águilas quieren volver a la senda del título.

Guillermo Almada tendrá una tarea difícil, ya que André Jadine dejó tres títulos de Liga MX en las vitrinas de Coapa y ahora tiene la presión que lo mínimo de obtener esta temporada es el título.