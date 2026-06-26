¿Por qué el gol de Mateo Chávez ante Chequia es una ‘revancha’ para su familia?

Mateo Chávez Mateo Chávez culminó una de las mejores jugadas del Tri en el Mundial 2026. (EFE)

Mateo Chávez hizo historia en el Mundial 2026, el joven Seleccionado Mexicano celebró como nunca un gol que fue una auténtica pincelada y esto es una revancha para su familia y en especial, para su padre, Paulo César ‘Tilón’ Chávez.

¿Quién es Paulo César ‘Tilón’ Chávez?

Paulo César ‘Tilón’ Chávez Quirarte nació el 7 de enero de 1976 en Guadalajara, Jalisco, es un exfutbolista mexicano que jugó en la posición de mediocampista y fue seleccionado nacional en alguna ocasión.

En la Liga MX jugó para diversos equipos como Chivas, Rayados, Toluca, Monarcas, Tapatío, Veracruz, entre otros más.

Así también, el ‘Tilón’ Chávez debutó en la Selección Mexicana rumbo al Mundial Francia 1998, además, anotó en las Eliminatorias de la Concacaf y fue parte de los seleccionados que clasificaron a esa Copa del Mundo.

Pero a pesar de mostrar un gran nivel en su paso por el futbol nacional, en el Mundial de Francia 1998, Manuel Lapuente decidió no convocar a Paulo César ‘Tilón’ Chávez al torneo, algo que nunca olvidará y que dejó triste al jugador.

En lugar del ‘Tilón’ Chávez, Lapuente llevó a Luis García, quien no tenía un buen paso en su carrera e incluso no jugó un sólo minuto en aquella justa, algo que siempre criticaron a Lapuente por esta decisión tan controversial.

Mateo Chávez toma ‘revancha’ por su familia en el Mundial 2026

Ahora, años después, Mateo Chávez da la revancha a su familia, además de ser convocado, no deja duda en que debe ser titular, como lo pudo ser su padre en aquella justa mundialista.

La pincelada de Mateo Chávez culminó tras un jugadón de Mora, quien se quitó a tres defensivos para darle un pase, el ‘Tiloncito’ se quitó al arquero y metió el primero para la cuenta de México, un momento inolvidable para su carrera.

¿Dónde y cómo el juego de México en los 16vos de Final del Mundial 2026?

Ahora, México jugará los 16vos de Final ante un rival por designar, el próximo 1 de julio, el Estadio Ciudad de México recibirá el dueño entre el Tri y un combinado para jugarse su futuro en el Mundial 2026.

EL juego será a las 20:00 horas, tiempo del Centro de México y lo podrán ver a través de Azteca 7, Canal 5, Vix y Vix Premium.