Cadillac afina motores; ¿En qué ayudará la escudería a ‘Checo’ Pérez en Austria?

Sergio 'Checo' Pérez Sergio 'Checo' Pérez es el actual piloto de la escudería Cadillac. (EFE)

Sergio ‘Checo’ Pérez está listo para encarar el GP de Austria, una dura prueba pero con su equipo, Cadillac, con una notable respuesta ante los malos resultados que han obtenido en la primera parte de la temporada de F1.

¿En qué ayudará Cadillac a ‘Checo’ Pérez en Austria?

De esta forma, ‘Checo’ Pérez ya se alista con todo para abordar su monoplaza, darlo todo e intentar conseguir puntos en la dura pista de Austria, la cual podría tener un diferenciador notable en esta ocasión.

Esto se debe a que la escudería Cadillac buscará continuar con sus avances este fin de semana en el Gran Premio de Austria, al presentar un nuevo paquete de actualizaciones y esto ayudaría en el rendimiento del auto de ‘Checo’ para lo que resta de la temporada.

En Barcelona, ‘Checo’ Pérez acabó en el puesto 14, a tres vueltas del ganador Lewis Hamilton, una diferencia abismal por lo que hay que corregir de inmediato situaciones para tener una mejor actuación de ahora en adelante.

¿Cuál es la prioridad de Cadillac en el Mundial de F1 2026?

El director de Cadillac, Graeme Lowdon, explicó que el rendimiento de sus autos es la prioridadd en este momento, sobre todo, para tener un buen cierre de año y obtener el aprendizaje necesario para los siguientes años.

“Nos alegra poder presentar para este fin de semana otro paquete de mejoras grande. Con los nuevos pontones laterales y el suelo, supone una cantidad significativa de trabajo y esperamos que nos permita continuar nuestra propia trayectoria de acercarnos progresivamente al pelotón de la zona media. No subestimamos los retos que plantea Austria, pero estamos aprendiendo de forma constante y estoy seguro de que podremos seguir avanzando este fin de semana”, explicó.

¿Dónde y cómo ver el GP de Austria 2026?

Así, ‘Checo’ Pérez elogió los trabajaos que hacen en Cadillac para dejar el auto a tono, además de que intentará conseguir su primer punto en el Mundial de Piloto y Constructores en la próxima carrera.

“El ritmo de desarrollo es muy bueno; todo el mundo en la fábrica está trabajando a toda máquina para llevar nuevas piezas al circuito, y esperamos que la mejora que tenemos este fin de semana nos permita dar un paso más”, dijo.

Sergio ‘Checo’ Pérez correrá este fin de semana en Austria a las 7:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver a través de Fox Premium o la app de paga de F1.