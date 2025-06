Pumas logran 42 medallas en el Campeonato Nacional de Gimnasia Artística 2025

GRACIA, BELLEZ Y TÉCNICA Las gimnastas Pumas dieron muestra de su calidad en los aparatos.

La delegación auriazul de gimnasia artística logró un total de 42 medallas en el Campeonato Nacional de Gimnasia Artística 2025, convocado por la Federación Mexicana de Gimnasia, que se llevó a cabo en el Gimnasio Panamericano de la Unidad Deportiva López Mateos, en Guadalajara, Jalisco.

En la rama femenil, las felinas lograron 12 preseas: seis de oro, cuatro de plata y dos de bronce, mientras que, en la varonil, se obtuvieron 30 metales: siete de oro, 20 de plata y tres de bronce. Los entrenadores de este grupo de deportistas son Alejandra Fuentes, Lorena Galán y Mariana Vázquez, en femenil; así como Tonatiuh Mendoza, Samuel Arvizu, Edgar Barajas y Víctor Angoa, quienes forjan el talento varonil.

DURA BATALLA POR MEDALLAS

“Es un nivel en donde todas tenemos capacidades muy similares, entonces se hace complicada la disputa por las medallas, ya que se definen por mínimos detalles. Ha sido un proceso difícil, en viga soy fuerte porque domino el equilibrio y he ido perfeccionando técnicas”, dijo María José Santizo, alumna del CCH Sur y la gimnasta auriazul en el nivel más alto: el FIG.

Las gimnastas que compitieron en femenil fueron calificadas en cuatro aparatos: salto de caballo, barras asimétricas, viga de equilibrio y piso, y en la suma de estos que es considerado como all around. Julieta Flores, integrante de la Asociación de Gimnasia de la UNAM, se hizo de dos medallas de oro, estas en viga y all around del Nivel 9.

DISFRUTAR LA COMPETENCIA

“Fue una mezcla de emociones. Los entrenamientos y disfrutar la competencia fue la clave, es un logro porque se ve reflejado todo el esfuerzo y la disciplina. Me gusta la comunidad que formamos todos representando a la UNAM”, mencionó Julieta Flores.

Ximena Hernández, de la Asociación, obtuvo oro en barras y bronce en piso y all around en Nivel 7; Ana Sofía Velásquez, de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) plantel 8 Miguel E. Schulz, consiguió oro en salto en Nivel 7; Valentina Padilla, de la Asociación, ganó medalla de oro en viga Nivel 8; Andrea Oyanguren, de la Facultad de Ingeniería, obtuvo dos medallas de plata (salto y piso) Nivel 9; Azul González, de la Asociación, logró una medalla de plata en viga Nivel 9.

Asimismo, el equipo conformado por Lucía López (Ciencias), Andrea Oyanguren (Ingeniería), Daniela Cortés (CCH Sur), Ana Suárez (Asociación), Azul González (Asociación) y Julieta Flores (Asociación), logró oro en el Nivel 9. Y otro integrado por Frida Gómez (Arquitectura), Patsy Mejía (Medicina), Melanie Jiménez (Asociación) y Valentina Padilla (Asociación), fue plata en el Nivel 8.

Los gimnastas que compitieron en varonil fueron evaluados en piso, arzones, anillos, salto de caballo, barras paralelas, barra y all around. Julio Montes, de Psicología, obtuvo dos medallas de oro (arzones y barra) y cinco de plata (piso, anillos, salto, paralelas y all around) en Nivel 10.

“Fue una fuerte competencia, considero que piso y arzones son mis fortalezas porque hago elementos más difíciles, ahora quiero subir de nivel y seguir ganando primeros lugares”, expresó Julio Montes.

LAS PRESEAS

Carlos Reynoso, de Ingeniería, ganó dos oros (paralelas y barra) en el Nivel 7; Isaac Agustín, alumno de la ENP 6 Antonio Caso, obtuvo un oro (barra) y dos de plata (arzones y all around) en el Nivel 6; Saúl Agustín, de la ENP 7 Ezequiel A. Chávez, consiguió un oro (anillos) y un bronce (paralelas), en el Nivel 6; Axel Chávez, de Medicina Veterinaria y Zootecnia, obtuvo un oro (piso) en el Nivel 8; Jorge González, de Ciencias, obtuvo seis preseas de plata (piso, arzones, salto, paralelas, barra y all around), en el Nivel 7.

Asimismo, Diego Romero, de la ENP 9 Pedro de Alba, cosechó dos medallas de plata (salto y barra), en el Nivel 5; Lyan Morales, de la ENP 9 Pedro de Alba, logró plata (salto) y bronce (barra), en el Nivel 7; Rodrigo Rueda, de la FES Iztacala, consiguió una medalla de plata (anillos), en el Nivel 4; Leonardo Moreno, de la ENP 9 Pedro de Alba, se hizo de una plata (anillos) en el Nivel 5; Leonardo Flores, de Contaduría y Administración, consiguió plata (barra) en el Nivel 7; y Alonso Correa, de la ENP 6 Antonio Caso, obtuvo una medalla de bronce (paralelas) en el Nivel 5. En equipos, lograron plata Isaac Agustín (ENP 6 Antonio Caso), Ramón Carvallo (Ciencias) y Saúl Agustín (ENP 7 Ezequiel A. Chávez), en el Nivel 6.

En total compitieron 40 gimnastas de la UNAM, entre los cuales también fueron premiados 15 en la rama femenil y nueve en varonil, por quedar entre el cuarto y el sexto lugar.