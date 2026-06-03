Finales NBA 2026: horario, canal, cómo y dónde ver el Spurs vs Nicks | Juego 1

Spurs vs Knicks El primero de los al menos cuatro partidos de las finales de la NBA se disputará este miércoles 3 de junio en la duela de San Antonio.

Habrá un nuevo campeón en la NBA este 2026 y el primer capítulo se escribe esta noche. Los New York Knicks regresan a la disputa del trofeo Larry O’Brien después de décadas de estar persiguiendo una oportunidad para volver a ser los mejores del baloncesto estadounidense. Sus rivales serán los San Antonio Spurs, que vienen de eliminar a los vigentes monarcas de la liga en las finales de la conferencia oeste y con el mejor jugador defensivo de la campaña en sus filas.

Después de varios días de espera, las finales de la NBA llegan este año con altas expectativas de un encuentro vibrante en la duela. Los New York Knicks de Karl-Anthony Towns lograron sorprender a propios y extraños durante la postemporada y lograron una inesperada racha positiva para instalarse en esta instancia. En frente, San Antonio busca revivir una tradición ganadora que había quedado relegada en los años recientes de la mano de Víctor Wembanyama.

🚨 KNICKS. SPURS. GAME DAY. 🚨



Two storied franchises, out to write new chapters in their history. Superstars Jalen Brunson and Victor Wembanyama collide on the biggest stage in basketball. Each team 4 wins away from becoming NBA Champions.



🏆 NYK: seeks their first… pic.twitter.com/Fz6WOvlukX — NBA (@NBA) June 3, 2026

¿A qué hora es el Spurs vs Knicks? | Finales NBA, Juego 1

18:30 horas (CDMX)

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Previa del Spurs vs Knicks | Finales NBA, Juego 1

Después de un año lleno de múltiples sorpresas, la NBA llega a la conclusión de esta temporada con las finales entre los New York Knicks (campeones de la conferencia este) y los San Antonio Spurs (campeones de la conferencia oeste). El duelo se perfila como un choque de estilos defensivos intensos, principal virtud que ha traído a ambos a estos partidos.

Tras varios años quedándose cerca y no poder cumplir con la promesa de “este es nuestro año”, los New York Knicks están de regreso en las finales de la NBA por primera vez desde 1999. El cuadro de “La Gran Manzana” llevaba casi tres décadas buscando estar de nueva cuenta en la duela estelar. La quinteta comandada por Mike Brown llega descansada luego de barrer a los Cleveland Cavaliers en cuatro juegos.

Por su parte, los Spurs quieren revivir una tradición ganadora de principio del siglo cuando ganaron cuatro campeonatos entre 1999 y 2007. Hace apenas un par de temporadas, el equipo se encontraba en los lugares más bajos de su división, pero la llegada de Victor Wembanyama vino a cambiarle la cara a la franquicia, que viene de eliminar a los vigentes campeones (Oklahoma City Thunder) en una serie a siete juegos.