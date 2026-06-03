Le dan las “gracias” a André Jardine: deja al América tras una era histórica de seis títulos y un tricampeonato

Acaba la era Jardine El técnico brasileño ya no será el entrenador del América. (Cuartoscuro)

El Club América anunció este miércoles la salida del director técnico André Jardine, poniendo fin a una de las etapas más exitosas en la historia reciente de las Águilas.

A través de un comunicado oficial, la institución informó que, tras diversas reuniones entre ambas partes, se tomó la decisión de concluir de mutuo acuerdo la relación laboral entre el estratega brasileño y su cuerpo técnico.

“El Club América informa que, después de diversas reuniones con André Jardine, el Club y el estratega acordaron, de mutuo acuerdo, dar por concluida la etapa de André y de su cuerpo técnico al frente de las Águilas”, señaló la directiva azulcrema.

¿Cuál fue el legado de Jardine al frente del América?

La salida de Jardine del conjunto de Coapa marca el final de un ciclo que quedará registrado entre los más importantes en los casi 110 años de historia del América.

En apenas tres años al frente de las Águilas, el entrenador brasileño conquistó seis títulos oficiales.

Entre ellos destacan los campeonatos de Liga MX en el Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024, logrando un histórico tricampeonato que ningún otro club había conseguido en los torneos cortos del futbol mexicano.

Además de los tres títulos de liga, el técnico también levantó el Campeón de Campeones 2024, la Supercopa MX 2024 y la Campeones Cup 2024, reafirmando el dominio americanista tanto a nivel nacional como en la Concacaf.

El propio América destacó que André Jardine se convirtió en el director técnico más exitoso de la institución al conseguir seis campeonatos en sus primeros 100 partidos al frente del equipo, una cifra sin precedentes para un entrenador azulcrema.

La directiva reconoció públicamente la dedicación, el compromiso y el trabajo realizado por el brasileño, asegurando que su legado permanecerá en la historia del club y del futbol mexicano.

“Todos los que formamos parte del Club América le deseamos el mayor de los éxitos a André Jardine en sus próximos proyectos”, concluyó el comunicado emitido por la institución.