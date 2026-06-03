Bravos aplasta a Diablos Rojos en CDMX

ESPECTACULAR. León fue ampliamente superior al equipo rojo. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

El pitcheo de Thaddeus Ward rayó la perfección y, tras cinco entradas, permitió solamente un hit para que Bravos de León venciera 10-4 a los bicampeones Diablos Rojos del México y se llevara el primero de la serie en el Estadio Alfredo Harp Helú, de la Ciudad de México.

El estadounidense se adaptó a la altura de la ciudad y, con un pitcheo rompiente, hizo ver mal a la poderosa ofensiva escarlata, que tiene su primera derrota en casa en un mes.

La carrera de la quiniela se presentó en la primera ofensiva de Bravos. Magneuris Sierra, primero en el orden por los de León, conectó un sencillo al jardín izquierdo; avanzó a segunda por base por bolas a Esteban Quiroz y a tercera tras hit de Sandber Pimentel. Finalmente, anotó de “caballito” tras pasaporte a Jimmy Kerrigan.

Ataque oportuno de León

La segunda de Bravos llegó en los spikes de Esteban Quiroz, en pisa y corre tras fly de sacrificio de Connor Panas.

El ataque de Bravos tuvo una segunda producción en la quinta entrada. Quiroz recibió base por bola; Gabriel Cancel bateó imparable al izquierdo; Jimmy Kerrigan repitió la dosis con el sencillo; y Connor Panas roleteó a primera, para que Quiroz fuera a la registradora.

Alan García conectó doblete por el derecho para llevar a home a Cancel y Panas, para el 5-0.

Rally que marcó diferencia

Los visitantes extendieron su ventaja en el fatídico séptimo inning, con otro rally de tres. Kerrigan, Panas y García anotaron tras ligar hits y un wild pitch, en lo que era una blanqueada de ocho carreras.

Fue hasta el cierre de la séptima cuando Diablos Rojos reaccionó y apareció en la pizarra. José Marmolejos rompió el cero tras doble de Juan Gamboa, y Moisés Gutiérrez conectó un cuadrangular con Liberato y Gamboa en bases, para el 8-4.

Bravos anotó dos más, en la octava, con vuelacercas de Gabriel Cancel, y Jerry Kerrigan timbró desde segunda tras hit de Alan García.

León impone condiciones

León fue ampliamente superior al equipo rojo, con buen trabajo del bullpen y dominio sobre bates peligrosos como Robinson Canó, José Marmolejos y Julián Ornelas.

Con esta victoria, Bravos de León se coloca a dos juegos de Diablos Rojos del México, que inició la semana como líder de la Zona Sur. Este miércoles se llevará a cabo el segundo de la serie, a las 19:00 horas, en el Estadio Alfredo Harp Helú.