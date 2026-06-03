México se queda sin alta definición para el Mundial FIFA 2026, ninguna televisora tendrá los partidos en 4K

A pesar de ser uno de los países anfitriones, todo indica que en México no se podrán disfrutar los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la máxima calidad de imagen, ya que las televisoras no lograron obtener los derechos de transmisión en 4K.
De acuerdo con una lista preliminar de los canales que contarán con este formato de resolución a nivel mundial, parece que las dos televisoras más grandes del país, Televisa y TV Azteca, solo podrán transmitir los partidos en una definición de 720p.
Major update: Where to watch the FIFA #WorldCup2026 ⚽️ in 4K/UHD with Dolby Vision/HDR 📺 and Dolby Audio 5.1 or Atmos 🔊 on cable, lPTV, OTT streaming, OTA broadcast (DTT) or DTH satellite 📡— Ultra HD 4k news 📺 (@UHD4k) June 2, 2026
Some countries still missing, and also HDR & audio flavors. More details welcomed! 🙏 pic.twitter.com/gGlX991iGP
Aunque ambas televisoras no han emitido declaraciones al respecto, a ocho días del inicio de la Copa Mundial, no existen indicios de que los partidos puedan verse en Ultra Alta Definición en México.
En el caso de plataformas de streaming como Vix, quienes cuentan con los derechos para la transmisión de los 104 partidos que comprende el Mundial, tampoco contaran con resolución 4K.
ViX NO transmitirá los partidos del Mundial 2026 en 4K. pic.twitter.com/sxWucZs37P— Cerebros (@CerebrosG) June 2, 2026
¿Dónde ver los partidos del Mundial en 4k en México?
Por ahora, la única forma de disfrutar la Copa Mundial en la mejor calidad de imagen es mediante algún servicio de televisión de paga satelital o, en su defecto, utilizando una red privada virtual (VPN) para cambiar la ubicación de los dispositivos y acceder a transmisiones que sí cuenten con señal en formato 4K.