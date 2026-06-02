Michelle Peters: Ella es la esposa de Tim Payne, el jugador más viral del Mundial 2026

Michelle Peters Michelle Peters es la fan número uno de su esposo y así lo demuestra en redes sociales. (Michelle Peters)

La esposa de Tim Payne se volvió viral también en las últimas tressemanas. — En los últimos días, un jugador casi desconocido se volvió el más viral del Mundial 2026, Tim Payne, quien es la joya de este torneo, pero aunque no lo parezca, su esposa también llamó la atención de los fans del futbol.

¿Por qué Tim Payne es el jugador más viral del Mundial 2026?

La esposa de Tim Payne se llama Michelle Peters, quien es la fan número del jugador y tienen un hijo, el cual es el máximo orgullo de ambos.

Recordemos que Tim Payne fue una de las mayores tendencias en todo el mundo, luego de que un influencer argentino lo encontró y pidió ayuda a sus seguidores para hacerlo viral , ya que prácticamente era un desconocido a nivel mundial.

De un momento a otro, Tim Payne pasó de cuatro mil followers a acumular más de cuatro millones en Instagram, por lo que hasta las marcas ya comenzaron a acercarse a él para crear campañas.

¿Quién es Michelle Peters, la esposa del jugador Tim Payne?

Pero ahora, el jugador de la Selección de Nueva Zelanda no es el único que llamó la atención, su esposa, Michelle Peters ganó popularidad hace poco y ya cuenta con al menos 100 mil seguidores en su cuenta oficial.

Pero en el perfil de Michelle Peters sólo hay fotos de pareja y en familia, ambos le agusta comunicarse con algunas referencias latinas, ya que su madre es de Costa Rica, por lo que conoce bien el idioma español.

Peters nació en Lower Hutt, ciudad al Norte de Nueva Zelanda, pero sus raíces latinas siempre las tiene presentes en cada momento de su vida.

Michelle Peters es pareja actual del jugador Tim Payne, es fotógrafa profesional y le encanta observar todo lo que hay a su alrededor para poder crear su obra, aunque también lo hace para eventos sociales.

Además, se sabe que Michelle tiene una agencia fotográfica, por lo que tiene a diversos clientes y actualmente vive en Wellington.

Ahora, en 2026, verá a su esposo, Tim Payne en el Mundial 2026, luego de que se convirtió en uno de los jugadores convocados a su selección, por lo que seguramente estará al tanto de cada detalle.