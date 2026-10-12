Bills vs Rams: Pronóstico, análisis y posibles claves del ‘Monday Night’ de la NFL

Bills vs Rams | NFL, Semana 5 Este enfrentamiento cerrará la quinta semana de la NFL este lunes 12 de agosto en la cancha del SoFi Stadium.

Llegamos al cierre de la semana 5 en la NFL con un duelo de potencias que bien podrían reencontrarse el próximo 14 de febrero en el Super Bowl. Los Rams todavía no han demostrado el equipo que parecían durante la pretemporada. Sin embargo, esta noche tienen una oportunidad de mandar un mensaje al resto de la liga para demostrar que siguen siendo uno de los equipos a vencer. Los Bills vienen de perder su invicto, pero esperan sacar una nueva victoria bajo el mando de Josh Allen, quien quiere competir de nueva cuenta por ser el MVP del torneo.

Los últimos dos quarterbacks que han ganado el premio al jugador más valioso de la NFL se enfrentan esta noche en Los Angeles. Mathew Stafford y su experiencia quieren colocar al equipo con récord ganador por primera vez luego de un inicio incierto. En frente, Josh Allen quien ha sido uno de los mejores jugadores de los años recientes, pero cuyo objetivo es darle a esta franquicia el primer Super Bowl de su historia.

Pronóstico del Bills vs Rams | NFL, Semana 5

Triunfo Bills : 38.7%

: 38.7% Triunfo Rams: 61.3%

Previa del Bills vs Rams | NFL, Semana 5

Este partido enfrenta a dos potencias de sus respectivas conferencias en un partido que algunos fanáticos ven como un posible Super Bowl el próximo mes de febrero, lo que ha generado alta expectativa por su duelo de esta noche. Desde la pretemporada, ambas franquicias han sido reconocidas como dos de las principales candidatas a estar en el juego por el título y esta noche es momento de demostrar el por qué.

Buffalo viene de perder su primer partido de la temporada la semana ante unos Patriots que volvieron a sorprenderlos en casa. Ahora, necesitan el triunfo si quieren mantener el liderato de la división este en la Conferencia Americana. Para este equipo es fundamental no sólo llegar a los Playoffs, sino hacerlo como campeones divisionales, por lo que no pueden permitirse un tropiezo esta noche.

Por su parte, los Rams también quieren evitar una situación comprometida esta noche. Los San Francisco 49’ers ya tienen cinco victorias esta temporada y perder el día de hoy significaría darles más ventaja en la carrera por el Oeste de la Nacional. Sean McVay tendrá de mostrar la mejor versión de este equipo si no quieren comenzar a rezagarse en la búsqueda por puestos de Playoffs.

Análisis del Bills vs Rams | NFL, Semana 5

A pesar de su derrota frente a Nueva Inglaterra, los Bills continúan como una de las ofensivas más dominantes de toda la NFL. La explosividad y calidad de Josh Allen, combinada con la eficiencia de James Cook han puesto a este equipo como uno de los más difíciles de detener. El número 17 no sólo ha demostrado tener uno de los mejores brazos, sino la capacidad para improvisar cuando es necesario y sacar al equipo de apuros.

Los Bills suelen tener resultados favorables cuando tienen más yardas terrestres que sus rivales, por lo que este aspecto del juego puede ser fundamental, no sólo para establecer una tendencia de juego, sino para mantener a la ofensiva de los Rams fuera el mayor tiempo posible.

Por su parte, el equipo de Los Angeles ha brillado como una de las mejores en tercera oportunidad a pesar de la ausencia de Myles Garrett por lesión. Tan sólo la semana pasada, no permitieron ninguna conversión en el juego ante Eagles, lo que fue fundamental para poder llevarse la victoria en la recta final del partido.

En cuanto a la ofensiva, será fundamental entrar en ritmo con velocidad y tratar de no irse al medio tiempo en desventaja o con más de 10 puntos de diferencia. Stafford ha batallado en las semanas recientes con temas de intercepciones, por lo que no intercambiar el ovoide será fundamenta