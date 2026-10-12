¿Aleco Irarragorri es ‘Chava Iglesias’? Esta fue la verdadera inspiración para el personaje de ‘Club de Cuervos’ (Cuartoscuro / Foto de X)

La popular serie de Netflix Club de Cuervos ha generado entre los espectadores una similitud bastante peculiar con uno de los personajes centrales de la historia: Chava Iglesias. Recientemente, el personaje fue bastante comparado con el actual presidente de Santos Laguna, Aleco Irarragorri, uno de los directivos más jóvenes de la Liga MX.

Esto fue bastante visible al cobrar fuerza luego de que el directivo apareciera cantando “Color Esperanza” en medio de la crisis deportiva en la que se encontraba el club, previo a que la escuadra sumara dos victorias consecutivas ante Juárez y Toluca. Sin embargo, para la consulta de muchos aficionados, esta relación pone en duda si en realidad el personaje está basado en él o en otros nombres de la Liga MX.

¿Por qué comparan a Chava Iglesias con Aleco Irarragorri y Amaury Vergara?

Entre la afición hubo un señalamiento constante sobre el personaje, guardando un claro paralelismo con Amaury Vergara, dueño de las Chivas, debido a las decisiones tomadas durante su gestión y al descontento de un sector rojiblanco.

En la serie, Chava hereda la presidencia del equipo tras la muerte de su padre, desencadenando conflictos y rechazo entre los seguidores. Esta similitud volvió a tomar impulso luego de que se difundiera en redes sociales un video de Vergara dando una charla motivacional al plantel antes de un partido, una escena que recordó de inmediato a los discursos que el presidente de los Cuervos Negros solía dar a sus futbolistas.

¿En quién se inspiró realmente Luis Gerardo Méndez para crear a Chava Iglesias?

A pesar de las constantes comparaciones con los directivos actuales de la Liga MX, el actor Luis Gerardo Méndez construyó el personaje de Chava Iglesias para la producción dirigida por Gary Alazraki tomando diversas referencias del ámbito público.

El actor señaló que, si bien comparte ciertos rasgos con Javi Noble, personaje que interpretó en la película Nosotros los Nobles, el presidente ficticio del club es mucho más ambicioso, oscuro y poderoso, además de carecer por completo de experiencia para dirigir una institución deportiva.

Méndez explicó que se inspiró en una mezcla de personas, entre las que destacan directivos de equipos mexicanos, representantes y políticos, cuyas decisiones y formas de ejercer el poder sirvieron como guía para el desarrollo de la figura presidencial. Su objetivo central fue explorar aspectos como el ego, la ambición desmedida y la corrupción, sin buscar necesariamente la empatía del público.