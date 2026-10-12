Penta ganó el maletín de Money in the Bank: ¿qué significa y cómo puede aprovecharlo en WWE?

Penta ganó el maletín de Money in the Bank. Poseer el maletín significa tener una oportunidad titular garantizada en cualquier momento contra el campeón que sea. (@WWE/X)

Ser el señor Dinero en el Banco es un privilegio que pocos luchadores han tenido, pero quienes lo han conseguido, en pocas ocasiones han desaprovechado la oportunidad que brinda el tener en posesión el maletín con un contrato para retar a cualquier campeón dentro de la empresa. Con exponentes ganándolo como Edge, John Cena, Brock Lesnar, CM Punk, Rob Van Dam, Seth Rollins, Drew McIntyre, entre otros desde su creación en 2005, ahora Penta forma parte de ese exclusivo grupo.

Son muchas las especulaciones para el luchador originario de Ecatepec, Estado de México, entre las que la mayoría lo posicionan retando a Roman Reigns en una revancha luego de fallar en WWE RAW en Ciudad de México el pasado 14 de septiembre; o por el contrario, yendo por el campeón de la marca azul, Smackdown, Sami Zayn, quien es el actual campeón indiscutido de la WWE.

¿Qué significa que Penta haya ganado el maletín de Money in the Bank?

El logro alcanzado por Penta no significa un campeonato mundial ni de ningún tipo dentro de la WWE, sin embargo, sí significa que se puede acercar su coronación dentro de la empresa. Al descolgar el maletín en la clásica lucha de escaleras, el ganador obtiene automáticamente una lucha titular garantizada contra cualquier campeón de la empresa dentro los 12 meses posteriores a la lucha.

El canje puede suceder de dos maneras distintas generalmente; siendo una de las principales la del canjeo oportunista o sorpresa, en donde se aprovecha la oportunidad de hacer válida la oportunidad titular luego de que el campeón se encuentre agotado o incapacitado después o durante una lucha e incluso, sin que exista una lucha previa. Por otro lado, se puede hacer un canjeo anticipado, es decir, anunciar previamente una lucha con una fecha fija.

Aunque existen excepciones dentro de la historia de 21 años del maletín de Money in the Bank, no todos los campeones han logrado hacerse con un campeonato, algunos de los ganadores del maletín lo han perdido luego de ponerlo en juego y en una sola ocasión; el ganador optó por no ir por un campeonato mundial.

Resultados de todos los ganadores y canjeos del Money in the Bank

2005: Edge - Campeonato de WWE, contra John Cena. Canje exitoso.

- Campeonato de WWE, contra John Cena. Canje exitoso. 2006: Rob Van Dam - Campeonato de WWE, contra John Cena. Canje exitoso.

- Campeonato de WWE, contra John Cena. Canje exitoso. 2007: Mr. Kennedy - Perdió el contrato ante Edge, quien lo canjeó exitosamente por el Campeonato Mundial Peso Pesado contra The Undertaker.

- Perdió el contrato ante Edge, quien lo canjeó exitosamente por el Campeonato Mundial Peso Pesado contra The Undertaker. 2008: CM Punk - Campeonato Mundial Peso Pesado, contra Edge. Canje exitoso.

- Campeonato Mundial Peso Pesado, contra Edge. Canje exitoso. 2009: CM Punk - Campeonato Mundial Peso Pesado, contra Jeff Hardy. Canje exitoso.

- Campeonato Mundial Peso Pesado, contra Jeff Hardy. Canje exitoso. 2010: Jack Swagger - Campeonato Mundial Peso Pesado, contra Chris Jericho. Canje exitoso.

- Campeonato Mundial Peso Pesado, contra Chris Jericho. Canje exitoso. 2010: Kane - Campeonato Mundial Peso Pesado, contra Rey Mysterio. Canje exitoso.

- Campeonato Mundial Peso Pesado, contra Rey Mysterio. Canje exitoso. 2010: The Miz - Campeonato de WWE, contra Randy Orton. Canje exitoso.

Campeonato de WWE, contra Randy Orton. Canje exitoso. 2011: Daniel Bryan - Campeonato Mundial Peso Pesado, contra Big Show. Canje exitoso.

- Campeonato Mundial Peso Pesado, contra Big Show. Canje exitoso. 2011: Alberto Del Río - Campeonato de WWE, contra CM Punk. Canje exitoso.

- Campeonato de WWE, contra CM Punk. Canje exitoso. 2012: Dolph Ziggler - Campeonato Mundial Peso Pesado, contra Alberto Del Río. Canje exitoso.

Campeonato Mundial Peso Pesado, contra Alberto Del Río. Canje exitoso. 2012: John Cena - Campeonato de WWE, contra CM Punk. Canje fallido.

Campeonato de WWE, contra CM Punk. Canje fallido. 2013: Damien Sandow - Campeonato Mundial Peso Pesado, contra John Cena. Canje fallido.

- Campeonato Mundial Peso Pesado, contra John Cena. Canje fallido. 2013: Randy Orton — Campeonato de WWE, contra Daniel Bryan. Canje exitoso.

— Campeonato de WWE, contra Daniel Bryan. Canje exitoso. 2014: Seth Rollins - Campeonato Mundial Peso Pesado de WWE, contra Brock Lesnar y Roman Reigns. Canje exitoso.

- Campeonato Mundial Peso Pesado de WWE, contra Brock Lesnar y Roman Reigns. Canje exitoso. 2015: Sheamus - Campeonato Mundial Peso Pesado de WWE, contra Roman Reigns. Canje exitoso.

Campeonato Mundial Peso Pesado de WWE, contra Roman Reigns. Canje exitoso. 2016: Dean Ambrose - Campeonato Mundial Peso Pesado de WWE, contra Seth Rollins. Canje exitoso.

- Campeonato Mundial Peso Pesado de WWE, contra Seth Rollins. Canje exitoso. 2017: Baron Corbin - Campeonato de WWE, contra Jinder Mahal. Canje fallido.

- Campeonato de WWE, contra Jinder Mahal. Canje fallido. 2018: Braun Strowman - Campeonato Universal de WWE, contra Roman Reigns. Canje fallido, por combate sin resultado.

Campeonato Universal de WWE, contra Roman Reigns. Canje fallido, por combate sin resultado. 2019: Brock Lesnar - Campeonato Universal de WWE, contra Seth Rollins. Canje exitoso.

- Campeonato Universal de WWE, contra Seth Rollins. Canje exitoso. 2020: Otis - Perdió el contrato ante The Miz, quien lo canjeó exitosamente por el Campeonato de WWE contra Drew McIntyre.

- Perdió el contrato ante The Miz, quien lo canjeó exitosamente por el Campeonato de WWE contra Drew McIntyre. 2021: Big E - Campeonato de WWE, contra Bobby Lashley. Canje exitoso.

- Campeonato de WWE, contra Bobby Lashley. Canje exitoso. 2022: Austin Theory - Campeonato de Estados Unidos, contra Seth Rollins. Canje fallido.

- Campeonato de Estados Unidos, contra Seth Rollins. Canje fallido. 2023: Damian Priest - Campeonato Mundial Peso Pesado, contra Drew McIntyre. Canje exitoso.

- Campeonato Mundial Peso Pesado, contra Drew McIntyre. Canje exitoso. 2024: Drew McIntyre - Campeonato Mundial Peso Pesado, contra Damian Priest. Canje fallido.

- Campeonato Mundial Peso Pesado, contra Damian Priest. Canje fallido. 2025: Seth Rollins - Campeonato Mundial Peso Pesado, contra CM Punk. Canje exitoso.

Campeonato Mundial Peso Pesado, contra CM Punk. Canje exitoso. 2026: Penta - Campeonato todavía por definir. Canje pendiente.

Opciones de Penta para canjear el maletín de Dinero en el Banco