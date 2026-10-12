Penta ganó el maletín de Money in the Bank: ¿qué significa y cómo puede aprovecharlo en WWE?

Ser el señor Dinero en el Banco es un privilegio que pocos luchadores han tenido, pero quienes lo han conseguido, en pocas ocasiones han desaprovechado la oportunidad que brinda el tener en posesión el maletín con un contrato para retar a cualquier campeón dentro de la empresa. Con exponentes ganándolo como Edge, John Cena, Brock Lesnar, CM Punk, Rob Van Dam, Seth Rollins, Drew McIntyre, entre otros desde su creación en 2005, ahora Penta forma parte de ese exclusivo grupo.
Son muchas las especulaciones para el luchador originario de Ecatepec, Estado de México, entre las que la mayoría lo posicionan retando a Roman Reigns en una revancha luego de fallar en WWE RAW en Ciudad de México el pasado 14 de septiembre; o por el contrario, yendo por el campeón de la marca azul, Smackdown, Sami Zayn, quien es el actual campeón indiscutido de la WWE.
¿Qué significa que Penta haya ganado el maletín de Money in the Bank?
El logro alcanzado por Penta no significa un campeonato mundial ni de ningún tipo dentro de la WWE, sin embargo, sí significa que se puede acercar su coronación dentro de la empresa. Al descolgar el maletín en la clásica lucha de escaleras, el ganador obtiene automáticamente una lucha titular garantizada contra cualquier campeón de la empresa dentro los 12 meses posteriores a la lucha.
El canje puede suceder de dos maneras distintas generalmente; siendo una de las principales la del canjeo oportunista o sorpresa, en donde se aprovecha la oportunidad de hacer válida la oportunidad titular luego de que el campeón se encuentre agotado o incapacitado después o durante una lucha e incluso, sin que exista una lucha previa. Por otro lado, se puede hacer un canjeo anticipado, es decir, anunciar previamente una lucha con una fecha fija.
Aunque existen excepciones dentro de la historia de 21 años del maletín de Money in the Bank, no todos los campeones han logrado hacerse con un campeonato, algunos de los ganadores del maletín lo han perdido luego de ponerlo en juego y en una sola ocasión; el ganador optó por no ir por un campeonato mundial.
Resultados de todos los ganadores y canjeos del Money in the Bank
- 2005: Edge - Campeonato de WWE, contra John Cena. Canje exitoso.
- 2006: Rob Van Dam - Campeonato de WWE, contra John Cena. Canje exitoso.
- 2007: Mr. Kennedy - Perdió el contrato ante Edge, quien lo canjeó exitosamente por el Campeonato Mundial Peso Pesado contra The Undertaker.
- 2008: CM Punk - Campeonato Mundial Peso Pesado, contra Edge. Canje exitoso.
- 2009: CM Punk - Campeonato Mundial Peso Pesado, contra Jeff Hardy. Canje exitoso.
- 2010: Jack Swagger - Campeonato Mundial Peso Pesado, contra Chris Jericho. Canje exitoso.
- 2010: Kane - Campeonato Mundial Peso Pesado, contra Rey Mysterio. Canje exitoso.
- 2010: The Miz - Campeonato de WWE, contra Randy Orton. Canje exitoso.
- 2011: Daniel Bryan - Campeonato Mundial Peso Pesado, contra Big Show. Canje exitoso.
- 2011: Alberto Del Río - Campeonato de WWE, contra CM Punk. Canje exitoso.
- 2012: Dolph Ziggler - Campeonato Mundial Peso Pesado, contra Alberto Del Río. Canje exitoso.
- 2012: John Cena - Campeonato de WWE, contra CM Punk. Canje fallido.
- 2013: Damien Sandow - Campeonato Mundial Peso Pesado, contra John Cena. Canje fallido.
- 2013: Randy Orton — Campeonato de WWE, contra Daniel Bryan. Canje exitoso.
- 2014: Seth Rollins - Campeonato Mundial Peso Pesado de WWE, contra Brock Lesnar y Roman Reigns. Canje exitoso.
- 2015: Sheamus - Campeonato Mundial Peso Pesado de WWE, contra Roman Reigns. Canje exitoso.
- 2016: Dean Ambrose - Campeonato Mundial Peso Pesado de WWE, contra Seth Rollins. Canje exitoso.
- 2017: Baron Corbin - Campeonato de WWE, contra Jinder Mahal. Canje fallido.
- 2018: Braun Strowman - Campeonato Universal de WWE, contra Roman Reigns. Canje fallido, por combate sin resultado.
- 2019: Brock Lesnar - Campeonato Universal de WWE, contra Seth Rollins. Canje exitoso.
- 2020: Otis - Perdió el contrato ante The Miz, quien lo canjeó exitosamente por el Campeonato de WWE contra Drew McIntyre.
- 2021: Big E - Campeonato de WWE, contra Bobby Lashley. Canje exitoso.
- 2022: Austin Theory - Campeonato de Estados Unidos, contra Seth Rollins. Canje fallido.
- 2023: Damian Priest - Campeonato Mundial Peso Pesado, contra Drew McIntyre. Canje exitoso.
- 2024: Drew McIntyre - Campeonato Mundial Peso Pesado, contra Damian Priest. Canje fallido.
- 2025: Seth Rollins - Campeonato Mundial Peso Pesado, contra CM Punk. Canje exitoso.
- 2026: Penta - Campeonato todavía por definir. Canje pendiente.
Opciones de Penta para canjear el maletín de Dinero en el Banco
- Ir por la revancha contra Roman Reigns por el campeonato de peso pesado de WWE: El Cero Miedo tiene cuentas pendientes con el Jefe Tribal, luego de salir con la derrota en el WWE RAW de Ciudad de México. Ahora puede garantizarse una revancha, en la que se espera pueda salir victorioso y con el campeonato mundial de peso pesado de sobre el hombro.
- Ir por el campeonato indiscutido de la WWE en posesión de Sami Zayn: La contraparte de ir por el campeonato de Roman Reigns, es ir por el título mundial indiscutido de la WWE en contra de Sami Zayn, quien se encuentra asediado por un sinfín de contendientes dispuestos a quitarle el cinturón, entre quienes se encuentran CM Punk, Kevin Owens, Finn Balor, Cody Rhodes y Johnny Gargano.
- Desafiar a otro campeón dentro de la empresa: Aunque la oportunidad titular generalmente se decanta por un campeonato mundial, no siempre ha sido el caso. En 2022 Austin Theory optó por ir por el campeonato de los Estados Unidos ante Seth Rollins, oportunidad que falló. Las opciones disponibles para Penta ahora mismo serían Trick Williams, como campeón de Estados Unidos y Chad Gable, como campeón intercontinental.
- Ir por un campeonato individual en Lucha Libre AAA: Aunque puede ser poco probable, no se trata de algo imposible. Desde la integración de Lucha Libre AAA como empresa hermana de WWE, no sería descabellada la idea de un canje por un título dentro de la empresa mexicana. Penta tendría como opciones a su hermano Rey Fénix, por el campeonato crucero; a La Parka, por el campeonato latinoamericano o al máximo monarca, el mismísimo Grande Americano, como el megacampeón de AAA.