México llevará a sus mejores promesas al Junior Match contra Estados Unidos y Puerto Rico

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La Federación Mexicana de Golf (FMG) participará en un encuentro internacional de golf juvenil junto con la United States Golf Association (USGA) y la Puerto Rico Golf Association (PRGA). El evento, denominado The Match – Team USA/PRGA/FMG, se llevará a cabo los próximos 17 y 18 de octubre en el Grand Reserve Golf Club, en Río Grande, Puerto Rico.

Ocho golfistas mexicanos, cuatro mujeres y cuatro hombres, fueron seleccionados para representar al país en esta competencia, cuyo objetivo es fortalecer el desarrollo de los jóvenes atletas mediante la experiencia internacional, el intercambio deportivo y la convivencia entre las tres federaciones.

Una experiencia internacional para jóvenes talentos

Por parte de Estados Unidos, participarán jugadores de Team Colorado y Team Georgia, seleccionados a través del U.S. National Development Program (USNDP), en lo que será la primera competencia internacional para los integrantes de sus equipos juveniles estatales.

“Este evento representa un hito importante al reunir por primera vez a jóvenes atletas de las tres federaciones de golf”, declaró Heather Daly-Donofrio, directora general del U.S. National Development Program. “Agradecemos la colaboración con la Federación Mexicana de Golf y la Puerto Rico Golf Association para brindar a estos jugadores la oportunidad de competir, aprender unos de otros y continuar su desarrollo en un entorno internacional”.

Formato de competencia y desarrollo deportivo

La competencia de dos días reunirá a golfistas juveniles de las tres organizaciones para disputar encuentros bajo el formato match play, además de participar en una sesión de entrenamiento con Chris Zambri, entrenador en jefe del USNDP.

Cada país presentará un equipo integrado por ocho jugadores, conformado por cuatro mujeres y cuatro hombres. La competencia comenzará con partidos individuales la mañana del 17 de octubre, seguidos por encuentros en formato foursomes durante la tarde. El certamen concluirá con una segunda ronda de partidos individuales el 18 de octubre.

Alianza entre federaciones

“El encuentro refleja la sólida relación entre la Federación Mexicana de Golf, la USGA y la Puerto Rico Golf Association, así como nuestro compromiso compartido de impulsar el golf y generar oportunidades para los golfistas juveniles”, señaló Ricky Carrillo, consejero y director de Selecciones Nacionales de la Federación Mexicana de Golf.

“Queremos que nuestros jugadores aprendan tanto dentro como fuera del campo, adquiriendo experiencias que les ayuden en el golf y en la vida. Más allá de la competencia, este evento les permitirá conocer cómo entrenan y se preparan los atletas de alto rendimiento, al tiempo que construyen amistades entre los tres equipos. Estamos orgullosos de brindarles la oportunidad de representarnos y portar con orgullo la bandera de México”, agregó.

Una sede de prestigio internacional

El Grand Reserve Golf Club cuenta con una destacada trayectoria como sede de competencias profesionales y amateurs de alto nivel. El campo, diseñado por Tom Kite, alberga el Puerto Rico Open del PGA TOUR desde la creación del torneo en 2008 y fue sede del U.S. Women’s Amateur Four-Ball 2022, el primer campeonato de la USGA disputado en un territorio estadounidense fuera del territorio continental.

Asimismo, recibió el Latin America Amateur Championship 2023, consolidándose como uno de los escenarios más importantes para la práctica del golf en la región del Caribe.

Puerto Rico, anfitrión del encuentro

“Es un gran honor para la Puerto Rico Golf Association ser anfitriona de este encuentro internacional en el Grand Reserve Golf Club”, afirmó Ricardo Beale, director general de la Puerto Rico Golf Association.

“Estamos orgullosos de dar la bienvenida a los golfistas juveniles de la United States Golf Association, la Federación Mexicana de Golf y la Puerto Rico Golf Association, y de brindarles la oportunidad de competir, aprender unos de otros y experimentar la calidez y la cultura de Puerto Rico. Esperamos que se lleven grandes recuerdos, nuevas amistades y un mayor aprecio por nuestra isla”, concluyó.

EQUIPO MÉXICO

Alejandra Botaya Carmona

Pablo Fernández García Méndez

Miguel García Arroyo

Martina Galdeano Autrique

Regina Jiménez Jardón

Carlos Emilio Moreno Podolski

María Paula Navarrete de la Vega

Alain Marcel Petitjean Soto

Coaches: Sophia Sheridan y Marcelo Treviño.

EQUIPO USNDP

Bodie Brumlow

Brayden DeStefano

Ash Edwards

Grace Lee

Sophia Lee

Grant Odom

Addison Peeples

Ella Scott

Coaches: Kelli McKandless (Team Colorado), Garreth Carpenter (Team Georgia) y Chris Zambri (USNDP).

EQUIPO PUERTO RICO

Krishney Elwin

Ayden Febres

Fernando Leduc

Arabella López

Evan Andre Peña Colón

Sofía Rivera

Tomás Enrique Rodríguez González

Amelia Santiago

Coaches: Eduardito Figueroa y Sasha Medina.