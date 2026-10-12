Dodgers vs Brewers: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO el Juego 2 de la Serie de Campeonato MLB?

Dodgers vs Brewers en NLCS 2026 Horario y opciones para ver en vivo el Dodgers vs Brewers.

Tras llevarse la primera victoria de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS), los Milwaukee Brewers buscarán mayor ventaja este lunes 12 de octubre antes de viajar a Los Ángeles.

No obstante, Dodgers apostará por el empate con Yoshinobu Yamamoto en la loma, por lo que será un encuentro imposible de ignorar para los fanáticos y fanáticas de las Grandes Ligas.

Juego 2 Dodgers vs Brewers de la Serie de Campeonato: ¿cuándo y dónde será?

El primer encuentro entre los líderes de la Liga Nacional de la MLB tuvo por resultado el triunfo de los Cerveceros de Milwaukee 2-1, después de frustrar las oportunidades que los Dodgers de Los Ángeles tuvieron de dar la vuelta al Juego 1 con remontadas durante la sexta y novena entrada.

La próxima oportunidad que los Dodgers tendrán para igualarse ante los Brewers será este lunes 12 de octubre con el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, el cual volverá a disputarse en el American Family Field, territorio de Milwaukee.

Dodgers vs Brewers 2026: horario y canales para ver el Juego 2 de la Serie de Campeonato

La NLCS 2026 apenas comienza y el Juego 2 de Brewers vs Dodgers promete elevar la tensión entre los equipos; mientras que los Cerveceros intentarán aumentar la ventaja a dos juegos antes de viajar a Los Ángeles, Dodgers tendrá la oportunidad de empatar el resultado y buscar el dominio en su territorio.

Both League Championship Series are in action to start the week 😤 Game 2 of the NLCS starts us off before the ALCS gets underway with Game 1 #NoTimeLikeOctober https://t.co/x8uJo56ozY — MLB (@MLB) October 12, 2026

Cual sea el restultado de este lunes 12 de octubre, el Juego 2 es un imperdible para los seguidores y seguidoras de la MLB, por lo que tienes que apuntar el horario y canales clave si deseas seguir el enfrentamiento:

15:00 horas (tiempo del centro de México).

A través de las siguientes opciones de canales por suscripción y plataformas de streaming:

FOX+.

FOX One.

MLB TV.

¿Quiénes son los abridores en el Juego 2 de Dodgers vs Brewers?

Los Dodgers de Los Ángeles apostarán por el empate enviando al Jugador Más Valioso de la Serie Mundial 2025, el japonés Yoshinobu Yamamoto, quien destacó recientemente en el arranque de los playoffs al realizar 10 ponches ante Bravos, lo que permitió que el conjunto californiano se pusiera a la ventaja rumbo a la Serie de Campeonato.

Por su parte, los Milwaukee Brewers confiarán en Logan Henderson, lanzador derecho de 24 años que se ha convertido en una pieza importante del equipo tras resaltar ante los Padres de San Diego, donde trabajó cinco entradas y ponchó a cuatro bateadores.