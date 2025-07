¿Una temporada más larga en la NFL?

Una temporada agotadora NFL

Bastan unos cuantos datos para darnos cuenta de cómo ha cambiado la NFL en los últimos 60 años. Sí, más de medio siglo. Tan sólo comencemos por señalar que el primer Super Bowl se jugó un 15 de enero de 1967 y el boleto sólo costaba 10 dólares. En la actualidad la realización del Super Domingo se lleva a cabo casi un mes más tarde en comparación a esos años 60, y el precio, pues ni que agregar, es de miles de dólares.

Y a qué viene todo esto, pues sencillo, a la transformación de la NFL en una verdadera “Gallina de los huevos de oro” que conforme transcurre el tiempo le van encontrando más y más maneras de hacerla más rentable.

CUANDO EL RÍO SUENA

Es verdad, no esta mal, después de todo es un deporte-espectáculo, pero hace unos días las declaraciones de Patrick Mahomes, el quarterback de Kansas City mostraron un lado oscuro en esa mercadotecnia que tiene la Liga en cuanto a sus planes ya no tan lejanos, y es el hecho de sumar más juegos al ya de por si largo calendario de 17 encuentros y 18 semanas que tiene actualmente la NFL.

Al parecer la idea de hacer más larga la temporada se ha convertido en una obsesión de Roger Goodell, el comisionado de la Liga, quien, obvio, apoyado por los 32 dueños de los equipos ha estado impulsando dicha iniciativa, y ahora con mayor fuerza desde la reunión anual de la Liga que se realizó en febrero.

El calendario actual es de 17 juegos en 18 semanas (por la semana de descanso que se le da a todos los equipos); sin embargo, el proyecto es que la campaña sea de 18 encuentros, y quizá dos semanas de descanso, aunado a la desaparición de otro juego de pretemporada, para quedar en dos en vez de tres enfrentamientos.

Hace un tiempo dicha medida ya se había sondeado entre los jugadores de la NFL; y la gran mayoría mostró su descontento por la carga física que supone alargar de esa manera una guerra de trincheras que es cada juego de futbol americano, es decir, una semana más de golpe brutal.

La situación ha escalado de tal manera, que ahora voces con mayor peso, como la de Mahomes, se han manifestado en contra de la medida, y como señala el mismo pasador, de autorizarse no quedará otra opción que jugar, aunque como acepta, sin gran entusiasmo por ello.

Y es que las declaraciones de Mahomes deben tomarse no como la palabras de un solo hombre, sino como la muestra de toda una comunidad que quizá no tiene el alcance mediático como las de una estrella de la Liga

UNA LIGA QUE SE ESTIRA MÁS Y MÁS

Si vemos el asunto desde ambos enfoques, cada uno de los bandos tiene su dejo de razón; los directivos y dueños van por más ganancias, mismas que están aseguradas dada la calidad del producto que es la NFL. En los que respecta a los jugadores, los verdaderos protagonistas, ellos saben y sienten, más que nadie, que es un riesgo y una sobre exposición a las lesiones aceptar otra jornada más en una temporada. No en vano esa idea se ha manifestado a lo largo de los años con la idea expansiva de sumar más juegos cada campaña.

¿ACASO 16 ERA UN NÚMERO IDEAL?

En aquel lejano 1966, año de la primera campaña hacia un Super Bowl (jugado en 1967), el calendario era de 14 juegos con tres encuentros de playoffs si es que se llegaba hasta el Super Domingo.

Fue hasta 1978, año en que por cierto se adaptaron las reglas para una apertura ofensiva sin precedentes, que la NFL sumó dos juegos más al calendario para totalizar 16 encuentros de temporada regular.

Digamos que hasta ahí todo parecía dentro de un razonamiento aceptable para ambas partes en un trato que duró 42 años; sin embargo fue en 2021 cuando comenzó la disputa entre jugadores y directivos al proponer y elevar la temporada a 17 juegos, con una semana de descanso para cada equipo y así mediar la carga física de los atletas.

En aquella ocasión muchos jugadores estuvieron en desacuerdo, pues consideraban absurdo sumar una semana más de golpeo; no obstante, con un mayor porcentaje de las ganancias obtenidas de los contratos con las cadenas de televisión (el verdadero negocio de la Liga) hacia los protagonistas del juego las aguas se tranquilizaron y el asunto se tornó aceptable.

UNA MINA QUE PARECE NO TENER LÍMITES

Sin embargo, a tan sólo cuatro años de ese cambio en la cantidad de juegos, la NFL exige otro aumento, pues sabe que es negocio; tan sólo agregar una semana más de transmisiones de juegos representa una millonada para la Liga (leáse directivos y dueños).

No en vano, desde hace algunos años la calendarización de juegos de jueves por noche se implementó de manera regular a toda la temporada, en vez de a las últimas semanas de la campaña, como siempre había sucedido.La NFL se dio cuenta de que era otro mega negocio, muy a pesar de que tanto para jugadores como para coaches es una programación muy incómoda, pues con un juego a media semana, con atletas aún no recuperados del golpe, sólo un día de práctica real (martes), y un plan de juego hecho casi al vapor por los entrenadores ante la premura de tiempo, es una locura. No obstante, nada de eso le impidió a la Liga imponer ese día de juego.

Es verdad, para la afición y para los bolsillos de los mandos es una fiesta, pero para los protagonistas es un castigo.

Como siempre se ha reconocido, la NFL es una empresa genial para hacer dinero con un producto de gran calidad que a todos encanta, desde aquellos años 70 en que instauró los ya tradicionales Lunes por la Noche, hasta los esperados Domingos por la Noche de horario estelar, aunado a los Jueves por la Noche, y ahora con los también Juegos de Navidad. Es una carretada de dinero impresionante, nadie lo puede negar, pero cuál será el precio a futuro para los jugadores, quienes son los que realmente pagan los caprichos de una Liga que quiere más y más, porque sabe que dicha “Gallina de los huevos de oro” puede dar todavía un extra.

A lo anterior, hay que agregar que este año la NFL tendrá una gran actividad internacional llevando juegos a Sao Paulo, Irlanda, Londres, Munich y Madrid; en pocas palabras, es un plan magistral de expansión, como ninguna liga deportiva del mundo pude presumir.

Seguramente el asunto sentará a ambas partes a negociar fuerte pues con dinero el plan de una temporada más larga será una realidad, sin embargo, ¿qué otras condiciones pedirán los jugadores? Mahomes ha levantado la mano sugiriendo (exigencia disfrazada) mayor descanso, lo que se podría traducir en una semana más de descanso, es decir, dos “bye week” en la temporada.

Quizá nadie quiere aceptarlo como tal, pero realizar una temporada más larga lo que podría provocar es un agotamiento no sólo físico importante y peligroso, sino hasta mental; además de que, siendo realistas, la calidad del juego siempre será mejor cuando se trata de una campaña más corta, porque el nivel de exigencia es muy alto y nadie puede rezagarse un momento.

UN SUEÑO LARGAMENTE ANHELADO

Al momento la NFL ha puesto sobre la mesa eliminar otro juego de pretemporada (ahora sólo se desarrollan tres en vez de cuatro como sucedía décadas atrás y que eran altamente beneficiosos para los coaches); no obstante, intriga saber qué más pedirá el gremio ante una medida así.

Sabemos que la propuesta de aumentar juegos es rechazada por la demanda física para los jugadores, pero también es un hecho que el dinero es un potente motor y motivador en estos conflictos. La Liga es voraz cuando de dinero se trata, pues tiene los métodos y la maquinaria para lograrlo; sin embargo, existe otra razón por la que la NFL, se cree, continua alargando su calendario, y esa es un sueño largamente anhelado: juntar la fiesta del Super Bowl con la festividad del Día de los Presidentes en Estados Unidos, el cual se celebra el tercer lunes de febrero cada año.

De materializarse esa temporada de 18 juegos en 19 jornadas, todo indica que se podría alargar una semana más toda la campaña y por ende la postemporada, lo que resultaría en una mega fiesta nacional, pues no olvidemos que el Super Domingo ya se lleva a cabo el segundo domingo de febrero, y una semana más redituaría en una fiesta de dimensiones nacionales, un fin de semana redondo.

Ese alargamiento del calendario esta en la mira, no sabemos cuándo, pero estamos seguros de que se dará en algún momento, eso denlo por hecho.