América vs Atlas HOY: horario, canal y todo lo que debes saber del encuentro de casa al cierre del Clausura 2026

El duelo entre América vs Atlas se juega este cierre de torneo en un horario clave para definir posiciones en la tabla.

Este encuentro marca el final de la Jornada 17 del Clausura 2026, donde cada jugada pesa, especialmente para los equipos que buscan asegurar mejor posición rumbo a la Liguilla.

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO el América vs Atlas?

El silbatazo inicial está programado para las 9:10 pm en el Estadio Banorte, en un partido que promete ser intenso.

Si no quieres perderte ni un solo detalle del América vs Atlas EN VIVO, la transmisión estará disponible en televisión abierta y de paga.

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América llega como favorito, pero Atlas quiere arruinar la fiesta

Club América

Llega a este compromiso con la etiqueta de favorito. Esto luego de haber mostrado solidez y un estilo que combina orden con explosividad. Jugar en casa además le da ese empujón emocional que suele inclinar la balanza.

Atlas

Aunque su torneo ha tenido altibajos, los rojinegros tienen la oportunidad de cerrar con dignidad y, de paso, incomodar a uno de los gigantes del fútbol mexicano.

El América vs Atlas hoy es el telón que cae sobre la fase regular con goles y tensión.