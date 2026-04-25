Tigres vs Mazatlán EN VIVO: horario, canal y lo que se juega en la Jornada 17 del Clausura 2026

La Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX llega con un partido que, aunque en el papel parece inclinarse hacia un solo lado, podría contar con un sabor impredecible.

El enfrentamiento entre Tigres vs Mazatlán EN VIVO se disputará este fin de semana como parte de la última etapa del torneo regular.

Horario y transmisión del Tigres vs Mazatlán

Fecha: Sábado 25 de abril de 2026

Sábado 25 de abril de 2026 Hora: 5:00 pm

5:00 pm Sede: Estadio Universitario

Estadio Universitario Transmisión: Azteca 7, Fox One

Este partido marcará el cierre de temporada para los sinaloenses, mientras que los regiomontanos buscan llegar con ritmo y confianza a la fase final.

Así llegan Tigres y Mazatlán al partido

Tigres

Ha mostrado consistencia y se mantiene como uno de los equipos más sólidos del torneo. Su objetivo es cerrar con autoridad y afinar detalles rumbo a la Liguilla.

Mazatlán

Llega sin margen para figurar. Los llamados “Cañoneros” afrontan su último partido del torneo con la intención de despedirse con dignidad tras una campaña irregular.