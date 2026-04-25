Gaby López comparte el T6 en The Chevron Championship

The Chevron Championship. La mexicana ha ido remontando posiciones ronda tras ronda en el primer Major LPGA Tour de la temporada 2026. (Foto especial)

La golfista mexicana Gaby López continuó remontando posiciones en The Chevron Championship, en la tercera ronda ascendió hasta la sexta posición, luego de ronda de 66 golpes y un acumulado de 209 (-7) se localiza entre las 10 mejores del primer torneo Major de la temporada en el LPGA Tour.

Gaby estás a nueve golpes de distancia de la líder indiscutible, la estadounidense Nelly Korda, que sumó sus 70 golpes del sábado a los 65 y 65 de las dos primeras rondas. La número dos del mundo que ha estado imbatible acumula 200 golpes (-16).

La mexicana por su parte ha ido de menos a más en esta competencia en la que el jueves vivió una ronda complida tras firmar dos golpes sobre par. La capitalina de 32 años se repuso el viernes con recorrido de 69 y este sábado mejoró con una de 66 (-6) que la metieron de lleno al Top 10.

Mientras Gaby luchará por terminar en el Top 5 este domingo, Nelly Korda siguió firme en el liderato por tercer día consecutivo y apunta al título del primer Major de la temporada que se juega en el Memorial Park Golf.

La estadounidense saldrá con cinco golpes de ventaja para el último recorrido sobre la tailandesa Patty Tavatanakit, que no ha dejado el segundo sitio desde el jueves y con su ronda de 69 suma 205 (-11).

El tercer sitio lo comparten la china Ruoning Yin (66) y la francesa Pauline Roussin-Bouchard. Ambas sumas 206 impactos (-10).

The Chevron Championship reparte una bolsa de 9 millones de dólares en premios.