Chivas vs Xolos EN VIVO: horario, canal y dónde ver HOY la Jornada 17 del Clausura 2026

Chivas se juega más que tres puntos en esta Jornada 17 del Clausura 2026, busca reforzar su liderazgo en la fase final. Del otro lado, Xolos de Tijuana llega con afán de colarse en la liguilla.

El Estadio Akron se prepara para una noche donde cada movimiento puede pesar. La afición rojiblanca espera una actuación que confirme, mientras que los fronterizos buscarán cerrar el torneo con dignidad y, de paso, complicarle el panorama al Rebaño.

Horario y dónde ver el Chivas vs Xolos HOY

El partido entre Chivas vs Xolos se disputa este fin de semana como parte de la Jornada 17 de la Liga MX 2026 en punto de:

Hora: 7:07 pm

7:07 pm Estadio: Estadio Akron, Guadalajara

Un horario perfecto para que la tensión se mezcle con el ritual futbolero de sábado por la noche.

¿Dónde ver EN VIVO Chivas vs Xolos?

Si no quieres perderte ni un segundo de este duelo clave del Clausura 2026, aquí tienes las opciones para ver Chivas vs Tijuana en vivo:

Streaming: Amazon Prime y plataformas digitales con derechos

La cobertura promete emociones desde la previa, con análisis, alineaciones y todo el contexto de un juego previo al inicio de la fiesta grande.