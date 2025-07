Carlos Ortiz espera cerrar fuerte la actual temporada de golf

Sólido. Carlos Ortiz es el único mexicano presente en el cuarto y último Major de la temporada que se juega en Irlanda del Norte. (Agencia EFE)

Carlos Ortiz es el único de los mexicanos que competirán a partir de este jueves en The Open Championship, último Major de la temporada 2025, en la víspera de la competencia el tapatío habló en entrevista para EFE del buen momento que pasa como golfista.

(P): ¿Qué metas tiene en esta temporada?

Respuesta (R): La verdad es que me encantaría cerrar fuerte. Estoy teniendo un gran año, siento que poner la cereza al pastel es ganar algunos torneos. Pero, en general, ha sido un buen año, a seguir empujando, a seguir para adelante, y me quedo contento porque mi meta siempre es mejorar año con año, día con día y siento que cada vez estoy más sólido como persona y como jugador.

P: Tras su buena actuación en el US Open, ¿qué aspiraciones tiene en el Abierto Británico?

R: Llevo dos o tres años jugando el mejor golf de mi vida y no pude tener entrada a los Majors, entonces era algo complicado, pero ahora que ya estamos de regreso con buena actuación en el U.S. Open, ahorita con el Open y con más Majors el siguiente año, me motiva y me sigue dando ganas y fuerzas para seguir trabajando fuerte.

P: ¿Es factible que un jugador de México gane un Major?

R: ¿Por qué no? Y yo creo que sí y es cuestión de uno que crea que sí puede hacerlo. Creo, que lo demostré en el U.S. Open, estuve bastante cerca, las cosas no se dieron, pero yo sé que puedo. Primero hay que meterse en los torneos para poder ganarlos y ahora que estoy dentro y es ponerse en posición.

P: Qué un mexicano ganara un torneo grande ¿Sería un punto de inflexión para el golf de este país?

R: Lorena Ochoa ganó Majors, pero con hombres todavía no ha pasado y me encantaría ser el primero, pero la verdad es que uno trata de hacer su mejor esfuerzo y que sea suficiente.

P: ¿Qué torneo le gustaría conquistar sobre todo?

R: Me enfoco más en el proceso, en trabajar, en hacer lo que puedo hacer y controlar. En ganar, son muchos factores los que se tienen que dar, pero yo me voy contento mientras dé mi mejor esfuerzo y esté dando todo lo que pueda. Pero más de eso, queda fuera de mis manos.

Se siente más eficiente

P: ¿Está en la etapa de madurez como golfista?

R. Lo dan los años de juego. Mientras más juegas y más experiencia, te vuelves más eficiente y te haces mejor, y uno quiere creer que va aprendiendo de los errores que ha hecho. Es lo que he hecho y se están viendo también los resultados.

P: ¿Qué experiencia tiene en los tres años que lleva enrolado en el circuito LIV?

R: La verdad que feliz y agradecido. No ha sido fácil para nadie el cambio, pero ha sido una experiencia increíble crecer con el LIV, crecer en el equipo, como jugador y persona dentro de este tour. Lo hacen muy fácil. La gente es como una familia y es una experiencia completamente diferente a la que a la que he vivido antes. Te vaya bien o te vaya mal, tener con quien compartir esos momentos es importante, los buenos y los malos, porque los buenos tienes en quién apoyarte y en los malos tienes con quién compartirlos

P: Que los torneos del circuito saudí tengan tres jornadas, en vez de cuatro, ¿influye a la hora de jugar los torneos grandes de cuatro días?

R: Un día más, un día menos, jugamos todo el día golf. No es un factor determinante. Me da igual si son tres o cuatro, tienes que hacer el mejor ‘score’ posible. No cambia.

P: ¿Es posible un acuerdo entre el LIV y el PGA Tour?

R: Con el nuevo CEO (Scott O’Neill) estamos en un plan mucho más humilde de lo que estaba Greg (Norman) antes (…) Lo que el LIV está haciendo es tratando de crecer el golf más en este momento. No es un tema de rivalidad. Se ha visto como ha bajado la cabeza, como han dicho que necesitan que seamos parte de eso y ahora es cuestión de que los demás quieran. Todo lo que se tenga que hacer para poder llegar a ese acuerdo, estamos dispuestos a hacerlo. Estoy contento en cómo está ahorita el liderazgo en el LIV y con las ganas y la intención de hacer crecer el golf y encontrar una solución para que se vuelva a unir y ese punto medio donde todos podamos convivir y jugar.

Para nada dejaría LIV Golf

P: ¿Va a seguir jugando en el LIV la próxima campaña?

R: Estoy feliz. Para mí ha sido un cambio increíble jugar menos a mí, que tengo cuatro hijas. Hay gente que dice que el golf es todo en su vida. Para mí, hay más cosas más importantes. El LIV me ha dado eso que no tenía antes. No lo cambiaría por nada. No regresaría a jugar 28 o 30 semanas al año porque dejaría de ser un padre presente. No lo cambiaría por nada. EFE