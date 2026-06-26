Ranking FIFA: ¿En qué lugar está México luego de ganar tres partidos en el Mundial 2026?

Selección de México FIFA sube de posición al Tricolor en el ranking global (cuartoscuro)

México concluyó la fase de grupos de este Mundial como líder del grupo A, con 9 puntos, 6 goles a favor y ninguno en contra. La FIFA tomó esto en cuenta y México subió de posición en el ranking global de equipos.

¿Cómo va México en el ranking de la FIFA?

Ya se encuentra entre las diez mejores selecciones del planeta tras elevarse cinco posiciones, dejando atrás a equipos como Colombia, Italia y Alemania. Está por encima de Bélgica y por debajo de Portugal en el noveno lugar.

Arriba de la Selección de las Quinas, se encuentran, en orden ascendente, Marruecos, Países Bajos, Brasil, Inglaterra, España, Francia y encabeza la lista el campeón vigente, Argentina.

¡MÉXICO YA ESTÁ EN EL TOP-10 DEL MUNDO! 🇲🇽⚽9️⃣



Luego de sumar 3 victorias en 3 partidos de la fase de grupos en la Copa del Mundo 2026, la Selección de México escaló 5 posiciones en el Ranking FIFA y ya se encuentra en 9º lugar.



El Tri dejó atrás a países como Bélgica,… pic.twitter.com/F1my4O7g0E — Andre Marín (@andremarinpuig) June 26, 2026

Dependiendo de cómo se desarrolle el desenlace de la tercera y última jornada, la selección mexicana podría llegar a enfrentarse con uno de los equipos que se encuentran por encima de ella en el ranking en los octavos de final o incluso desde dieciseisavos.

Por lo mismo, su desempeño en los próximos dos partidos, los cuales se jugarán en el Estadio Ciudad de México, determinarán si México se consolida como una de las selecciones más fuertes en el mundo independientemente de su posible victoria en la Copa del Mundo.