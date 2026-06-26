¿Uruguay vs España va por tele abierta? Horario, canal de transmisión, cómo y dónde ver el partido del Mundial 2026

Uruguay vs España ¿Dónde ver el último partido del Grupo H? (cuartoscuro)

La fase de grupos llega a su fin y uno de los partidos más esperados de la última jornada es el enfrentamiento entre Uruguay y España. Te decimos cuándo y dónde verlo.

¿Cuándo será el partido entre Uruguay y España?

Uruguay vs España se celebrará hoy viernes 26 de junio a las 18:00 horas del centro de México.

Es un enfrentamiento con mucha incertidumbre alrededor, ya que el resultado de este juego —junto con el partido entre Cabo Verde y Arabia Saudita a la misma hora— determinará la jerarquía del grupo H.

Los uruguayos buscan sorprender y reavivar la esperanza de una Copa del Mundo para el país que ganó la primera en la historia del torneo, pero que no ha vuelto a ganar otra desde que aseguró su segunda en 1950. Hasta ahora, los dos partidos de la fase de grupos que han jugado han resultado en empates: 1-1 contra Arabia Saudita y 2-2 contra Cabo Verde. Un empate le daría a Uruguay una buena posibilidad de pasar a la fase eliminatoria, pero una victoria sobre España los podría mandar hasta la cima del grupo.

Por su parte, la selección española llega con mucha expectativa encima, debido a que es una de la favoritas para llevarse el trofeo a casa y se encuentran en el tercer lugar del ranking de la FIFA. Sin embargo, su primer encuentro en la fase de grupos terminó en un empate 0-0 contra Cabo Verde que decepcionó a muchos. Recuperaron su balance tras golear a Arabia Saudita 4-0 en el segundo partido. Es por lo mismo que vencer a Uruguay y consolidarse como los mejores del grupo resulta importante para los campeones del Mundial 2010.

El partido se disputara en el Estadio Akron de Guadalajara. Este será el último partido de la justa mundialista que se juegue en suelo tapatío.

¿Dónde ver Uruguay vs España?

De los 6 partidos programados para hoy, sólo el enfrentamientos entre Uruguay contra España será transmitido en televisión abierta. El resto de los partidos sólo estarán disponibles a través del Pase Mundial de ViX Premium.

Puedes sintonizarte al juego a través de Canal 5 y Azteca 7.