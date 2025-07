Scottie Scheffler camina firme a la victoria en The Open Championship

Concentrado. Scottie Scheffler durante su tercer recorrido en The Royal Portrush fija la mirada en su objetivo. (EFE)

Scottie Scheffler se mantiene como el gran favorito para triunfar este domingo en The Open Championship, el que sería su primer Abierto Británico en su brillante palmarés, después de firmar este sábado una tarjeta de 67 golpes (-4) para un total de -14 que le mantiene en cómoda ventaja al frente del torneo a falta de 18 hoyos.

Varios jugadores trataron de acercarse a Scheffler, y algunos jugaron a un gran nivel como Rory McIlroy, el gran favorito del público norirlandés, que tuvo una de las mejores vueltas del día (-5) para situarse en la cuarta plaza (-8), aunque los seis golpes que le saca el número uno mundial parecen insalvables incluso para el norirlandés.

El principal perseguidor de Scheffler es el sorprendente chino Haotong Li, que gracias a una vuelta de 69 impactos (-2), se mantuvo firme en la segunda plaza, con un total de -10 y compartirá los últimos 18 hoyos con el gran favorito.

Matt Fitzpatrick, que se postulaba como uno de los principales rivales de Scheffler, se tuvo que conformar con vuelta de par (71) para ocupar la tercera plaza en solitario (-9), a cinco impactos del líder.

Xander Schauffele, lejos

El defensor del título, Xander Schauffele, acabó con una gran tarjeta de 66 golpes (-5), aunque su octava plaza (-7) ya parece estar a un mundo del primero. Aunque en The Open Championship, con un clima que no se vuelva adverso, algo que no ocurrió este sábado, todo es posible para los candidatos a desbancar al número uno del mundo.

Scheffler no logró un resultado tan brillante como en la jornada del viernes donde ‘reventó’ Royal Portrush con 64 golpes, y los 67 firmados este sábado le garantizan llegar a la ronda final de este domingo con un colchón suficiente, aunque no definitivo para levantar la preciada Jarra del Clarete.

El estadounidense nunca pestañeó a pesar del griterío que provocaron los eagles conseguidos por Tyrrell Hatton en el hoyo 7 o el de Rory McIlroy en el 12, y no dejó que nada le perturbara en su habitual habilidad para no perder la concentración en ningún momento.

Une eagle en el siete y dos birdies más en los hoyos 8 y 16 -dejándose varios por el camino- bastaron a Scheffler para asegurarse media Jarra del Clarete. Los 18 últimos decidirán, pero está claro que el estadounidense tiene todos los números para la victoria final.

Rahm y García, lejos

Los españoles Sergio García y Jon Rahm no estuvieron lo suficientemente finos para recortar golpes al campo y acercarse a la zona alta de la clasificación. El vasco ocupa el puesto 34 (-2) mientras el castellonense, el 51 (par) por lo que el objetivo será hacer la mejor vuelta del torneo e irse para casa con buenas sensaciones.

El único latino en la contienda, el venezolano Jhonattan Vegas firmó otra ronda de 70 y comparte el sitio 44 con suma de -1 golpe.