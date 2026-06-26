¡Sorpresa! Cabo Verde avanza a dieciseisavos en su primer mundial

Cabo Verde -Arabia Saudí. Nuno da Costa (C) celebra con su afición el pase de la selección de Cabo Verde por primera vez en su corta historia mundialista el pase a los dieciseisavos de final. (SAM WASSON/EFE)

Cabo Verde igualó 0-0 con Arabia Saudita en su tercer juego del Grupo H y con eso le basta para avanzar como segundo a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El partido, como era esperado, fue muy luchado, físico y con muy pocas aproximaciones de ambos equipos.

Desde los primeros minutos se vio con muchas más ganas de avanzar a Cabo Verde que con poco futbol, pero con mucha motivación quiso hacerle daño a Arabia Saudita. Aunque los árabes podrían meterse a la pelea por un lugar en los dieciseisavos de final, parece que no querían saber más de la competencia.

La escuadra africana fue mejor en muchos lapsos del partido, pero el talento frente a la portería parece que no apareció. Tuvieron más de 15 aproximaciones a la meta árabe, pero solamente en tres ocasiones dispararon a puerta y el portero Mohammed Alowais atajó de manera magistral.

Aunque los árabes no se mostraban interesados en atacar, encontraron algunas posibilidades, pero Vozinha, histórico portero caboverdiano, hizo lo necesario para no conceder anotaciones.

En los últimos minutos, Cabo Verde tuvo una oportunidad más para ganar, pero un tiro muy cruzado no entró. Con esta jugada, el árbitro terminó las acciones y con ello, una participación histórica.

Después de su gran participación en el Mundial 2026, ya tienen a su siguiente rival. Argentina es la selección a la que se medirán los de Cabo Verde, en lo que será un encuentro igual de difícil como el que tuvieron ante España.