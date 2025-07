Andrés Jurado Rivera Torres: “Expandir el alcance del golf mexicano a todo el país”

DIRECTIVO. Jurado Rivera Torres expone los proyectos a desarrollar durante su gestión. (SUNNY QUINTERO)

La Federación Mexicana de Golf busca consolidarse como una institución sólida, con una estructura organizativa eficiente que permita seguir impulsando el desarrollo del golf infantil y juvenil en todo el país.

Bajo la nueva administración de Andrés Jurado Rivera Torres, quien asumió la presidencia el pasado 26 de junio en sustitución de Fernando Lemmen Meyer, la FMG se propone fortalecer sus cimientos y ampliar su impacto a nivel nacional.

Desde su llegada, Jurado Rivera Torres ha definido tres ejes estratégicos para su gestión: fortalecer la base, consolidar el alto rendimiento y expandir el alcance del golf en todo el territorio nacional.

Está convencido de que México cuenta con el talento, la pasión y la infraestructura necesarias para convertirse en una potencia golfística.

Uno de los pilares de su plan es continuar con el impulso a las Escuelas Nacionales Públicas de Golf —actualmente operan dos: Kudos, en la Ciudad de México, y Las Maravillas, en la frontera entre Morelos y Puebla—, con modelos de enseñanza sólidos que permitan identificar y dar seguimiento a nuevos talentos.

La nueva administración se compromete a desarrollar programas que generen oportunidades reales para niñas y niños, promoviendo el golf como una herramienta de formación, disciplina y desarrollo personal en todo el país.

AMOR POR EL GOLF. Jurado Rivera Torres demuestra su pasión por el deporte de su vida. (SUNNY QUINTERO)

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN

¿Cuáles son sus metas como presidente de la FMG?

Este proyecto tiene objetivos muy claros. En una primera etapa, se trata de asumir la administración, comprender a fondo la situación interna de la Federación y consolidar su estructura, gobierno corporativo y políticas de procesos.

Una vez logrado esto, buscaremos incrementar los recursos disponibles para apoyar a más golfistas en etapas tempranas.

¿Y en cuanto al desarrollo deportivo?

El desarrollo deportivo no se descuidará en ningún momento. Buscamos consolidar y fortalecer la unión del golf nacional a través de las asociaciones regionales. Es fundamental que los clubes, jugadores y sus familias estén más conectados, lo que nos permitirá avanzar con mayor solidez hacia el desarrollo deportivo. Tenemos la fortuna de contar con una comunidad golfística en crecimiento, y queremos llevar este deporte a todos los rincones del país.

SALA DE TROFEOS. Fotos. Adrián Contreras. (SUNNY QUINTERO)

ESCUELAS NACIONALES PÚBLICAS DE GOLF

¿Cómo planea impulsar estas escuelas?El objetivo es abrir al menos dos nuevas sedes por año. Estamos en la búsqueda de ubicaciones estratégicas para expandir el modelo a lo largo del país.

¿Cuál es el principal reto?

El desafío no es solo encontrar espacios físicos adecuados, sino también contar con instructores capacitados. Queremos replicar los modelos exitosos de Kudos y Las Maravillas en otras regiones, adaptándolos a las necesidades locales.

¿Se mantiene la meta de 15 escuelas?

Ese era el proyecto inicial, y esperamos poder cumplirlo. Sin embargo, más allá de la cantidad, es fundamental consolidar el modelo educativo.

No se trata únicamente de acercar el golf a más niñas y niños, sino de contar con las herramientas necesarias para dar seguimiento a los talentos emergentes, lo cual implica un compromiso financiero adicional.

¿Cuál es la inversión requerida para una escuela?

Más que la inversión inicial, cada modelo tiene necesidades distintas. En Kudos, por ejemplo, aprovechamos infraestructura existente, con instructores, pelotas, radares y áreas de práctica.

En Las Maravillas, al estar en una zona más alejada, se requiere adaptar el entorno.

La ventaja es que podemos impactar comunidades fuera de las grandes ciudades.

Cada escuela demanda una estrategia financiera específica.

IMPULSO AL GOLF FEMENIL

¿Qué acciones tomará la FMG para fomentar el golf femenil, considerando la baja participación en alto rendimiento?

Lo primero es escuchar a las jugadoras. Sabemos del esfuerzo que implica competir profesionalmente tras salir del college. Aunque los recursos de la Federación son limitados, buscaremos alianzas con personas, empresas e instituciones que deseen apoyar a las golfistas que aspiran al profesionalismo.

¿Cuál es la relación con Xuntas?

Es una relación que debemos formalizar y fortalecer, no solo con Xuntas —que es la más visible—, sino también con otras organizaciones. La idea es alinear objetivos y evitar esfuerzos duplicados. Xuntas ha hecho un gran trabajo apoyando a jugadoras en transición al profesionalismo, y queremos sumar esfuerzos.

RANKING MUNDIAL AMATEUR

¿Qué hará la FMG para mejorar la presencia de juveniles en el ranking mundial amateur?

Debemos encontrar mecanismos que les permitan mejorar su posición. El sistema ha cambiado, y hoy vemos jugadores amateurs nacionales mejor posicionados que algunos en universidades estadounidenses.

Sin embargo, muchas veces sus universidades no les permiten competir en torneos que otorgan puntos.

¿Cómo enfrentar esta situación?

Aunque está fuera del control directo de la FMG, debemos adaptarnos al sistema y apoyar a los jugadores para que puedan competir más y mejorar su ranking.

Estar en una buena universidad no garantiza puntos si solo juegan dos o tres torneos al año. Nuestro reto es facilitar su participación en eventos puntuables.

DESARROLLO DEL GOLF ADAPTADO

¿Cuál es el estado actual del golf adaptado en México?

Está en una etapa muy inicial. Refleja una realidad cultural: muchas instalaciones aún no cuentan con rampas o baños accesibles. Estamos lejos de lo que se hace en otros países.

¿Existe un registro de jugadores?

Sí, aunque es incipiente. Debemos fomentar el golf adaptado en nuestros clubes y abrir espacios para quienes aún no practican este deporte. Retomaremos el Nacional de Golf Adaptado y exploraremos nuevas formas de impulsar su crecimiento.

APOYO A LOS GOLFISTAS AMATEURS

México ha sido sede de torneos del PGA Tour, LPGA, Korn Ferry Tour y PGA Tour Américas, pero ningún mexicano ha logrado terminar dentro del Top 10. ¿A qué se debe?

Es una situación compleja. Afortunadamente, contamos con etapas de los principales tours internacionales, y con Gaby López tenemos una excelente representante en la LPGA. Sin embargo, el golf es un deporte muy exigente; figuras como Tiger Woods o Lorena Ochoa son excepcionales y difíciles de replicar.

Es importante entender hasta dónde puede llegar la labor de la Federación Mexicana de Golf en este contexto. Debemos decidir si enfocamos los recursos en apoyar a los golfistas infantiles y juveniles o a quienes están dando el salto al profesionalismo.

No estamos casados con un solo modelo, pero si logramos obtener más recursos, podremos brindar apoyo a aquellos jugadores que están iniciando su carrera profesional, justo cuando más lo necesitan: cuando no logran pasar los cortes y aún no cuentan con patrocinadores que los respalden.