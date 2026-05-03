Nelly Korda triunfa en Mayakoba y suma su tercer título en la temporada LPGA

Riviera Maya Open at Mayakoba. Nelly Korda suma seis torneos jugados y tres victorias, este domingo levantó el trofeo en Mayakoba. (EFE)

Nelly Korda se mostró una vez más inalcanzable, a una semana de plantarse en la cima del ranking mundial femenil de golf, la estadounidense volvió a llevarse una victoria contundente, ahora en el Riviera Maya Open at Mayakoba, después de la conseguida en The Chevron Championship el domingo anterior.

La jugadora de 27 años, que en seis torneos jugados en la temporada 2026 del LPGA Tour suma tres victorias y tres segundos sitios, no tuvo rival que le hiciera sombra en Mayakoba luego de recorridos de 68, 67, 67 y 69 el domingo para terminar con 271 golpes (-17), pudo terminar en -18 de no ser por un bogey en el hoyo 18, el único de la última ronda.

La tailandesa Arpichaya Yubol terminó en el segundo sitio con suma de 275 (-13) y la china Yu Liu en el tercero con 276 (-13).

‘Majo’ Marín sorprende como la mejor Latina

Riviera Maya Openat Mayakoba 2026. La colombiana María José Marín compite en la última ronda del Riviera Maya Open LPGA en Mayakoba 2026. (Alonso Cupul/EFE)

Si a nivel profesional Nelly Korda anda encendida en su juego, la colombiana María José Marín, lo anda en el sector amateur. ‘Majo’, quien recibió una invitación para jugar con las mejores del mundo en el LPGA Tour, aprovechó al máximo la oportunidad y concluyó su participación en un solitario quinto sitio con 280 (-8) a nueve impactos de la campeona estadounidense.

Marín, campeona WALA 2025 y campeona en el Augusta National Women’s Amateur, se consolidó como la mejor jugadora latinoamericana en el torneo por delante de varias jugadoras de renombre entre ellas la mexicana Gaby López, la jugadora que cargó con el mayor peso de la presión local.

Gaby López finaliza entre las 20 mejores

La golfista capitalina Gaby López no alcanzó su objetivo de concluir en el Top 10, posición por la que estuvo luchando en las dos últimas jornadas y al final con un 73, cerró con suma de 285 impactos (-3), resultado que la llevó a compartir el Top 20.

“Empecé muy bien, pero me costó trabajo reponerme, de repente se me atravesó un par de bogeys (hoyos 14 y 15)”, dijo Gaby sobre su recorrido del domingo. Su consuelo fue ver que los niños que la siguieron la apoyaron en todo momento, “es importante enseñarles que con disciplina y trabajo todo se puede lograr”, dijo Gaby para su satisfacción personal.

Isabella Fierro reacciona tarde

Riviera Maya Open at Mayakoba. Isabella Fierro firma ronda de 67 en domin, su mejor tarjeta en cuatro rondas en Mayakoba.

Isabella Fierro, la segunda mexicana que jugó todo el fin de semana, tuvo un domingo mejorable, que de no cometer bogey en el hoyo 18, hubiera terminado empatada con Gaby López. La yucateca firmó ronda de 67 golpes, la más baja de los cuatro días y terminó con 286 (-2) para su primer Top 30 de la temporada en el LPGA Tour.

Fierro jugará la próxima semana un torneo del Epson Tour, la gira de ascenso al LPGA Tour.