América rescata un dramático empate ante Pumas y todo se definirá en CU

DE TÚ A TÚ. Erick Sánchez (d) de América disputa un balón con Jordan Carrillo de Pumas este domingo, durante un partido por los cuartos de final de la Liga MX entre América y Pumas en el estadio Ciudad de México (México). EFE/ Isaac Esquivel (Isaac Esquivel/EFE)

En un partido lleno de emociones, errores y dramatismo, América logró empatar 3-3 ante Pumas UNAM en la ida de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, en un encuentro donde los universitarios dejaron escapar una victoria que parecía segura.

Desde el arranque, Pumas mostró contundencia. Apenas al minuto 5, el brasileño Juninho abrió el marcador con un potente disparo desde fuera del ángulo, tras asistencia de Jordán Carrillo, silenciando el estadio.

La reacción azulcrema no tardó en llegar y al 13′, Isaías Violante igualó el encuentro tras una jugada bien gestada por Patricio Salas, devolviendo momentáneamente el equilibrio.

Sin embargo, antes del descanso, Uriel Antuna volvió a adelantar a los universitarios al 44′, definiendo con precisión dentro del área para el 1-2, marcador con el que se fueron al medio tiempo.

Ya en la segunda mitad, Pumas tomó el control del partido y amplió su ventaja al 52′ gracias a un golazo de Jordán Carrillo, quien sacó un disparo desde fuera del área —con asistencia de Adalberto Carrasquilla— para firmar el 1-3.

Con dos goles de diferencia y el dominio territorial, los dirigidos por Pumas parecían encaminarse a una victoria clave como visitantes.

El técnico universitario intentó reforzar su planteamiento con modificaciones como el ingreso de Pablo Bennevendo al 56′, mientras que América movió sus piezas con entradas como Henry Martín al 63′, en busca de reacción.

Los errores que cambiaron el rumbo del partido

Cuando el encuentro parecía resuelto, llegaron los momentos que marcaron la historia del partido. Dos errores defensivos de Pumas en la recta final cambiaron por completo el destino del marcador.

Al 78′, América encontró el descuento desde el manchón penal. Henry Martín no falló y convirtió el 2-3, encendiendo la esperanza azulcrema.

Pumas comenzó a mostrar nerviosismo, replegado en los últimos minutos. América, con cambios ofensivos como los ingresos de Jonathan dos Santos y Lima al 79′, empujó con todo.

La presión rindió frutos nuevamente al 85′, cuando Álex Zendejas aprovechó otro penalti —derivado de un error en la zaga universitaria— para marcar el 3-3 definitivo.

Cierre tenso y todo abierto para la vuelta

En los minutos finales, Pumas intentó recomponerse con una serie de cambios al 90+1′ y 90+2′, incluyendo los ingresos de César Garza, Jesús Rivas y Tony Leone, pero el daño ya estaba hecho.

El silbatazo final al 90+10′ confirmó un empate que deja sensaciones encontradas: América celebra la remontada, mientras que Pumas lamenta una ventaja que dejó escapar en los últimos instantes.

La serie se definirá en Ciudad Universitaria

Con el 3-3 en el marcador global, la eliminatoria queda completamente abierta y se definirá el próximo domingo 10 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario (CU).

Pumas contará con el respaldo de su afición, pero deberá corregir los errores que le costaron el triunfo. Por su parte, América llega fortalecido anímicamente tras una reacción que puede ser determinante.

La Liguilla promete otro capítulo vibrante en uno de los duelos más pasionales del futbol mexicano, donde la mínima equivocación puede marcar el destino rumbo al campeonato.