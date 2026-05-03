Pachuca pega primero y pone contra las cuerdas al campeón Toluca

TOLUCA, EN APRIETOS. Franco Romero (i) de Toluca disputa un balón con Alexei Domínguez de Pachuca este domingo, en un partido por los cuartos de final de la Liga MX entre Toluca y Pachuca en el estadio Nemesio Diez en Toluca (México). EFE/Felipe Gutiérrez (Felipe Gutiérrez/EFE)

El ecuatoriano Enner Valencia se convirtió en el héroe de la noche al firmar el tanto con el que los Tuzos de Pachuca vencieron 0-1 al campeón Toluca, en el duelo de ida de los cuartos de final del fútbol mexicano.

Apenas al minuto 8, Valencia aprovechó un servicio de Elías Montiel para sacar un potente disparo de pierna derecha desde fuera del área, dejando sin opciones al arquero y silenciando el estadio Nemesio Diez.

El escenario, a 2,600 metros sobre el nivel del mar, no fue impedimento para que el conjunto hidalguense impusiera condiciones desde el arranque, mostrando solidez táctica y contundencia.

Toluca resiente la ausencia de su goleador

El técnico Antonio Mohamed decidió no arriesgar a su delantero estrella, el portugués Paulinho, guardándolo para el compromiso de semifinales de la Concacaf Champions Cup, situación que terminó pesando en el funcionamiento ofensivo.

Sin su referente en ataque, los Diablos Rojos dominaron la posesión, pero carecieron de profundidad y claridad en el último tercio del campo. La circulación de balón no logró desestabilizar a un Pachuca bien plantado.

En la segunda mitad, Toluca adelantó líneas e intentó reaccionar. Al minuto 60, Mohamed envió al campo a Paulinho y al mediocampista argentino Nicolás Castro, buscando cambiar la dinámica del partido.

Orden hidalguense y polémica en el cierre

A pesar del empuje local, los Tuzos mantuvieron el orden defensivo y contuvieron los embates escarlatas, incluso generando un par de oportunidades claras para ampliar la ventaja.

La tensión creció hacia el final cuando, al minuto 84, el árbitro anuló un gol del Toluca, desatando la frustración en la grada. Lamentablemente, el momento quedó marcado por el grito antideportivo de un sector de la afición.

Serie abierta, pero con ventaja para Pachuca

El partido de vuelta se disputará el próximo domingo en el Estadio Hidalgo, donde Pachuca avanzará a semifinales si mantiene la ventaja global o cae por un gol, mientras que un triunfo del Toluca por dos o más tantos le daría la clasificación.

Resultados y lo que viene en la Liguilla

La actividad de cuartos de final dejó además el triunfo de Cruz Azul por 2-3 sobre Atlas y la victoria de Tigres UANL por 3-1 ante Guadalajara.

Los partidos de vuelta se jugarán el próximo fin de semana:

Sábado: Guadalajara vs Tigres y Cruz Azul vs Atlas

Guadalajara vs Tigres y Cruz Azul vs Atlas Domingo: Pachuca vs Toluca y Pumas vs América

La lucha por el título del Clausura entra en su fase decisiva, con Pachuca dando un golpe de autoridad y perfilándose como uno de los grandes candidatos.