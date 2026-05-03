Checo Pérez, autocrítico en Miami: “Esperaba más, sinceramente”

Formula One Miami Grand Prix - Race Fin de semana complicado para el mexicano. (CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE)

El piloto de Jalisco Sergio ‘Checo’ Pérez no ocultó su frustración tras finalizar decimosexto en el Gran Premio de Miami, un resultado que lo deja sin puntos en lo que va de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

“Esperaba más, sinceramente, este fin de semana, pero creo que vamos en la dirección correcta y lo importante será seguir ahí”, declaró el tapatío ante los medios tras la carrera.

A pesar del resultado, el integrante de Cadillac F1 Team defendió su desempeño individual en este inicio de campaña, marcando su regreso al “Gran Circo” tras un año fuera de las pistas.

“Estoy contento y satisfecho con mi actuación. Creo que estoy manejando en un gran nivel”, subrayó el mexicano.

Sin embargo, la realidad del equipo sigue siendo compleja: ni Checo Pérez ni su compañero, el finlandés Valtteri Bottas, han conseguido sumar unidades en las cuatro primeras citas del campeonato. El mejor resultado del mexicano sigue siendo un modesto decimoquinto lugar en China.

Cadillac, con problemas estructurales

Uno de los principales factores que ha limitado el rendimiento del equipo estadounidense ha sido la degradación de los neumáticos, un aspecto que el propio piloto mexicano reconoció como crítico.

“Tenemos que trabajar mucho para poder progresar”, aseguró.

La escudería debutante en la F1 enfrenta un proceso de adaptación exigente frente a estructuras mucho más consolidadas, lo que ha quedado evidenciado en Miami, donde Bottas finalizó decimoctavo, lejos de la zona de puntos.

En el cierre de la competencia, Pérez ofreció uno de los momentos más interesantes al protagonizar un duelo con Fernando Alonso, aunque sin unidades en juego.

“Pelear con Alonso siempre es bueno, porque es agresivo pero muy limpio”, comentó el mexicano, reconociendo la calidad del bicampeón mundial.

Antonelli confirma su dominio en la temporada

Mientras Checo Pérez lucha por adaptarse con Cadillac, el italiano Andrea Kimi Antonelli continúa escribiendo su propia historia en la Fórmula 1. El piloto de Mercedes, de apenas 19 años, se llevó la victoria en Miami, firmando su tercer triunfo consecutivo y consolidándose como líder del campeonato.

El joven talento cruzó la meta por delante de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, en una carrera que volvió a demostrar el gran momento de la escudería alemana.

Con este resultado, Antonelli llega a 100 puntos en el Mundial, sacando una ventaja de 20 unidades sobre su compañero George Russell, quien finalizó cuarto, justo por delante del neerlandés Max Verstappen.

Resultados destacados y panorama del Mundial

En una carrera marcada por incidentes, estrategias y un ligero amago de lluvia, otros protagonistas también dejaron su huella:

Charles Leclerc (Ferrari) terminó sexto tras un trompo en las últimas vueltas.

terminó sexto tras un trompo en las últimas vueltas. Lewis Hamilton fue séptimo.

fue séptimo. Carlos Sainz (Williams) rescató un noveno lugar.

rescató un noveno lugar. Fernando Alonso (Aston Martin) finalizó decimoquinto.

finalizó decimoquinto. Sergio ‘Checo’ Pérez cerró en decimosexto puesto.

Además, el argentino Franco Colapinto volvió a destacar con una sólida actuación, consolidándose como una de las revelaciones del fin de semana.

Un campeonato que toma forma

El dominio de Mercedes se mantiene como la tendencia principal de la temporada, aunque McLaren y Red Bull comienzan a mostrar señales de reacción. En el campeonato:

Antonelli lidera con 100 puntos

lidera con Russell es segundo

es segundo Leclerc se mantiene tercero con 63 unidades

se mantiene tercero con Norris acecha el podio general

La Fórmula 1 se trasladará ahora a Canadá, donde el circuito Gilles Villeneuve pondrá a prueba el verdadero alcance de cada escudería.

‘Checo’, ante el reto de revertir el inicio

Para Sergio ‘Checo’ Pérez, el arranque de 2026 representa un desafío mayúsculo. Aunque su nivel individual es competitivo, los resultados no han acompañado a un proyecto como Cadillac, que aún busca consolidarse dentro de la parrilla.

La temporada es larga, pero el margen de error comienza a reducirse para el piloto mexicano, quien necesitará convertir sus buenas sensaciones en puntos si quiere mantenerse en la pelea.

El mensaje es claro: hay confianza, pero urge dar resultados.