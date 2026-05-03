Toluca vs Pachuca EN VIVO: horario, canal, pronóstico y alineaciones del partido de la Liga MX

Partido Toluca vs Pachuca en vivo Foto: La Crónica

En la Liguilla, los antecedentes cuentan, pero no definen. Ahí es donde la presión transforma a los equipos y exige su mejor versión. Así llegan Toluca y Pachuca a este primer capítulo de los Cuartos de Final: los Diablos con una campaña sólida que los colocó entre los protagonistas del torneo, y los Tuzos con un cierre competitivo que los mantiene como un rival incómodo, capaz de sorprender en cualquier escenario.

¿A qué hora y dónde juegan Toluca vs Pachuca hoy?

El partido de ida entre Toluca y Pachuca se disputará este domingo 3 de mayo en punto de las 19:15 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Nemesio Diez, Toluca, Estado de México

El “Infierno” será el primer escenario de esta serie, donde Toluca buscará imponer condiciones antes de la vuelta en territorio hidalguense.

Transmisión en vivo: En qué canal pasan el partido de Toluca vs Pachuca

La transmisión del encuentro estará disponible a través de:

Canal 5

TUDN

Azteca 7

TUDN

ViX Premium

La cobertura permitirá seguir cada detalle de este enfrentamiento clave en la lucha por el título.

Previa y pronóstico Toluca vs Pachuca

Toluca arranca con una ligera ventaja para llevarse el duelo de ida, impulsado por su fortaleza como local y un funcionamiento defensivo que ha sido consistente a lo largo del torneo.

Aun así, Pachuca no es un rival sencillo fuera de casa y saldrá a buscar un marcador que le permita cerrar la eliminatoria con mayor control en su estadio.

🚍 | Inicia el viaje por la ilusión de la ciudad: ¡NOS VAMOS A TOLUCA! pic.twitter.com/11oJme4PAF — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) May 2, 2026

Se anticipa un encuentro muy disputado, con espacios reducidos y donde cualquier error puede ser determinante. Un empate o un triunfo por la mínima para Toluca aparece como el desenlace más probable.

Resultados recientes de Toluca en Liga MX:

Toluca 4-1 León

Mazatlán 4-3 Toluca

América 2-1 Toluca

Resultados recientes de Pachuca en Liga MX:

Pachuca 0-2 Pumas

Xolos 3-1 Pachuca

Monterrey 1-3 Pachuca

Con la emoción de una Liguilla más 👹@RoshfransMX pic.twitter.com/6EjMB5Xq1R — Toluca FC (@TolucaFC) May 2, 2026

Posibles alineaciones de Toluca vs Pachuca