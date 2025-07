Errores y porteros…

KEVIN MIER. Los errores de un portero. (Foto Mexsports) (Carlos Zepeda/Carlos Zepeda)

Indiscutiblemente la portería es la posición más ingrata en el futbol, un error cuesta más caro que en otras zonas y establecerse como inamovible es mucho más difícil que en una posición de campo.

¿Pero qué tanto debe un equipo aguantar errores que van directo al marcador para hacer que un jugador crezca?, y lo pregunto por dos nombres, Rodrigo Parra de Pumas y Kevin Mier de Cruz Azul.

Con sus errores uno ha costado dos partidos, el otro, una final.

Dos jugadores con trayectorias completamente distintas que han cometido osos en la portería de sus equipos y les han costado puntos, pero con la diferencia de que uno está en sus primeros partidos y el otro ya tiene experiencia hasta en selección nacional.

LOS MISMOS ERRORES

¿Por qué criticamos distinto a uno y a otro si han cometido los mismos errores?

Primero pensé que el tema de ser mexicano influía a la hora de cuestionar, pero después del segundo juego consecutivo con errores graves, creo que la duda hacia Parra va en otro sentido.

¿DEBUT APRESURADO?

Parra tiene sólo 17 años, y el cuestionamiento es si fue apresurado su debut o no. La respuesta es simple, claro que lo fue. Y es sencillo cuestionar a la directiva y técnico, pero también creo que el joven debe tomar responsabilidad por decisiones tomadas durante los dos juegos, como fueron los primeros goles en contra en cada partido. Si está listo o no para ser titular en primera división solo lo sabremos cuando juegue, pero siempre cometerán errores los arqueros, como el caso de Mier. El tema es que no los cometan tan seguido y que aprendan.

EL TEMA DE GUSTAVO LEMA

Para mí el error de la directiva universitaria viene desde haber apoyado la continuidad de Gustavo Lema y sobre todo su incapacidad para manejar el vestidor tras el pleito de Julio González y Gil Alcalá. El técnico tuvo miedo de la reacción del vestidor si cortaba a un elemento muy querido por el bando de más “peso”, como lo son los extranjeros, y por eso eligió que se fueran ambos.

LO DE NAVAS, A PUNTO

Sólo pido no sacrificar al joven Parra y no querer cortarlo de tajo, aunque si tiene que aceptar el equipo, el técnico y él, la responsabilidad. Ojalá estos errores sirvan de aprendizaje al joven de 17 años y que continúe creciendo todavía un rato más en divisiones inferiores, mientras tanto, la directiva debe resolver con urgencia la llegada de otro portero, pero para ya. El nombre de Keylor Navas está nuevamente en la mesa y es muy probable que este mismo lunes se cierre su contratación.

Del otro lado me parece que al que sí ya se debe cuestionar, y fuerte, es a Kevin Mier, cuya capacidad no está en duda, vaya, incluso puede ser uno de los mejores de la liga, pero si te va a costar finales, entonces no sé si valga la pena aferrarse a él.