EU autoriza visas a jugadores de Irán, pero deja fuera a parte de su delegación rumbo al Mundial

Equipo de Irán Imagen de apoyo

La selección de Irán sí estará presente en el Mundial de 2026, pero no todos los integrantes de su delegación han recibido luz verde para entrar a Estados Unidos; mientras los futbolistas ya cuentan con visas aprobadas, varios directivos de la Federación Iraní de Futbol y representantes gubernamentales continúan a la espera de una respuesta por parte de las autoridades estadounidenses.

Medios iraníes informaron este sábado que Washington no ha emitido visas para todos los miembros del equipo que acompañará al combinado asiático durante la justa mundialista que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

De acuerdo con la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, entre quienes aún no obtienen el permiso migratorio se encuentran el secretario general de la Federación Iraní de Futbol, Hedayat Mombini; el director ejecutivo de la selección, Mehdi Kharati; el director de comunicación, Mohsen Motamedkia; además de representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán.

La situación se da después de varias semanas de incertidumbre derivadas de las restricciones migratorias impuestas por Washington a ciudadanos iraníes y de las dudas sobre si los futbolistas podrían ingresar al país donde disputarán la fase de grupos.

Fue apenas este viernes cuando el embajador de Estados Unidos en Turquía, Tom Barrack, confirmó la emisión de visas para la selección iraní. Sin embargo, el diplomático no hizo referencia a que parte del cuerpo administrativo y federativo seguía sin recibir autorización.

“Estamos orgullosos de nuestro extraordinario equipo en la Embajada de los Estados Unidos en Ankara por su trabajo procesando visas para el equipo nacional de fútbol de Irán en su camino hacia la Copa Mundial de la FIFA”, escribió Barrack en la red social X.

El funcionario añadió que “en Estados Unidos, el deporte trasciende fronteras y esperamos dar la bienvenida a competidores y aficionados de todo el mundo”, un mensaje que buscó despejar dudas sobre la presencia del conjunto iraní pese a la guerra que mantienen Estados Unidos e Irán en Oriente Medio, conflicto que se acerca a los 100 días sin una salida clara.

Tasnim señaló que las autoridades iraníes continúan realizando gestiones diplomáticas para lograr que el resto de la delegación obtenga sus visas antes del arranque del torneo.

El Team Melli, como es conocida la selección iraní, tendrá su campamento base en Tijuana, México, luego de que la FIFA autorizara modificar la sede originalmente prevista en Tucson, Arizona, como consecuencia del conflicto entre ambos países.

Irán quedó ubicado en el Grupo G del Mundial de 2026, donde enfrentará a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. Sus dos primeros partidos se disputarán en Los Ángeles, mientras que el tercero tendrá como sede Seattle, todos dentro del territorio estadounidense.

Aunque las competencias deportivas internacionales contemplan excepciones para atletas, entrenadores y personal acreditado, el caso iraní volvió a exhibir la compleja relación entre política y deporte en uno de los eventos más importantes del planeta.

Por ahora, los jugadores ya tienen asegurado su lugar en la cancha; la incógnita sigue siendo si toda la delegación podrá acompañarlos.