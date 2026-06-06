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A falta de Liga MX y a pocos días de comenzar el mundial, estos son los choques que no te puedes perder este domingo

Futbol HOY: estos son los partidos que puedes disfrutar este sábado 6 de junio

Por Areli Méndez C.
Futbol HOY: estos son los partidos que puedes disfrutar este sábado 6 de junio
Futbol HOY: estos son los partidos que puedes disfrutar este sábado 6 de junio

La fiebre mundialista nos tiene a todos con la emoción a tope, por lo que, para mantener la llama encendida, en La Crónica de Hoy, te recomendamos algunos encuentros futbolísticos que no te puedes perder.

La jornada de este sábado 6 de junio de 2026 ofrece una amplia gama de partidos femeniles:

  • Eliminatorias mundialistas
  • Amistosos internacionales
  • Competencias regionales.

Con transmisiones en plataformas como:

  • DAZN
  • Disney+ Premium
  • ESPN
  • CONMEBOL YouTube

Las opciones son variadas, por lo que no debes dejar pasar la opción de disfrutar los mejores encuentros rumbo al Mundial 2026:

  • Estados Unidos vs Alemania – 12:30 pm, en Disney+ Premium o ESPN
  • Bolivia vs Escocia – 2:00 pm, transmisión en Disney+ Premium o ESPN 3
  • Brasil vs Egipto – 4:00 pm, disponible en Disney+ Premium o ESPN
  • Australia vs México (Amistoso Femenino) – 03:15 am, en Football Australia YouTube
  • CD Castellón vs UD Almería (LaLiga Hypermotion, Playoffs Semi-Final) – 1:00 pm, cobertura en SKY Sports

Un fin de semana con futbol

El Mundial todavía no llega, pero estos encuentros funcionan como buenos anticipos: selecciones ajustando motores, equipos peleando lugares, amistosos rumbo al Mundial femenil.

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