Futbol HOY: estos son los partidos que puedes disfrutar este sábado 6 de junio

La fiebre mundialista nos tiene a todos con la emoción a tope, por lo que, para mantener la llama encendida, en La Crónica de Hoy, te recomendamos algunos encuentros futbolísticos que no te puedes perder.

La jornada de este sábado 6 de junio de 2026 ofrece una amplia gama de partidos femeniles:

Eliminatorias mundialistas

Amistosos internacionales

Competencias regionales.

Con transmisiones en plataformas como:

DAZN

Disney+ Premium

ESPN

CONMEBOL YouTube

Las opciones son variadas, por lo que no debes dejar pasar la opción de disfrutar los mejores encuentros rumbo al Mundial 2026:

Estados Unidos vs Alemania – 12:30 pm, en Disney+ Premium o ESPN

– 12:30 pm, en o Bolivia vs Escocia – 2:00 pm, transmisión en Disney+ Premium o ESPN 3

– 2:00 pm, transmisión en o Brasil vs Egipto – 4:00 pm, disponible en Disney+ Premium o ESPN

– 4:00 pm, disponible en o Australia vs México (Amistoso Femenino) – 03:15 am, en Football Australia YouTube

– 03:15 am, en CD Castellón vs UD Almería (LaLiga Hypermotion, Playoffs Semi-Final) – 1:00 pm, cobertura en SKY Sports

Un fin de semana con futbol

El Mundial todavía no llega, pero estos encuentros funcionan como buenos anticipos: selecciones ajustando motores, equipos peleando lugares, amistosos rumbo al Mundial femenil.