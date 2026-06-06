Futbol HOY: estos son los partidos que puedes disfrutar este sábado 6 de junio

La fiebre mundialista nos tiene a todos con la emoción a tope, por lo que, para mantener la llama encendida, en La Crónica de Hoy, te recomendamos algunos encuentros futbolísticos que no te puedes perder.
La jornada de este sábado 6 de junio de 2026 ofrece una amplia gama de partidos femeniles:
- Eliminatorias mundialistas
- Amistosos internacionales
- Competencias regionales.
Con transmisiones en plataformas como:
- DAZN
- Disney+ Premium
- ESPN
- CONMEBOL YouTube
Las opciones son variadas, por lo que no debes dejar pasar la opción de disfrutar los mejores encuentros rumbo al Mundial 2026:
- Estados Unidos vs Alemania – 12:30 pm, en Disney+ Premium o ESPN
- Bolivia vs Escocia – 2:00 pm, transmisión en Disney+ Premium o ESPN 3
- Brasil vs Egipto – 4:00 pm, disponible en Disney+ Premium o ESPN
- Australia vs México (Amistoso Femenino) – 03:15 am, en Football Australia YouTube
- CD Castellón vs UD Almería (LaLiga Hypermotion, Playoffs Semi-Final) – 1:00 pm, cobertura en SKY Sports
Un fin de semana con futbol
El Mundial todavía no llega, pero estos encuentros funcionan como buenos anticipos: selecciones ajustando motores, equipos peleando lugares, amistosos rumbo al Mundial femenil.