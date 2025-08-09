Del Toro saca la casta

DEL TORO IMPRESIONA. El mexicano está que no cree en nadie. (Javier Zorrilla/EFE)

El ciclista mexicano Isaac del Toro, del equipo UAE Team Emirates, se coronó campeón de la Vuelta a Burgos 2025 tras una sólida actuación en la última etapa, disputada en las emblemáticas Lagunas de Neila. Aunque el triunfo parcial fue para el italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Del Toro aseguró el título al cruzar la meta en segunda posición, consolidando así una temporada brillante.

Estrategia inteligente en la etapa final

Ciccone lanzó su ataque definitivo a 900 metros de la meta, dejando atrás al grupo de favoritos. Del Toro, consciente de su ventaja en la clasificación general, optó por no arriesgar más de lo necesario. Su segundo lugar en la etapa fue suficiente para sellar su victoria en la general, sumando así su segundo triunfo de la temporada tras ganar en Getxo el domingo anterior y obtener un destacado segundo puesto en el Giro de Italia.

Cambios en el podio y caída del líder francés

El podio de la etapa lo completó Lorenzo Fortunato (Astana), mientras que el francés Leo Bisiaux (AG2R), líder hasta ese momento, perdió tiempo en la exigente subida final y cedió el maillot morado de líder. Su rendimiento en la última jornada no fue suficiente para mantener la ventaja frente al sólido desempeño del mexicano.

Una jornada marcada por caídas y escapadas

La etapa comenzó con incidentes: una caída en el kilómetro 16 afectó a varios corredores. Poco después, en el kilómetro 24, se formó la fuga del día con Nico Denz (Bora), Mathijs Paasschens (Bahrain-Victorious), Carlos García Pierna (Burgos-BH), Matteo Moschetti (Q36.5), Txomin Juaristi (Euskaltel) y Samuele Zoccarato (Polti-Kometa).

Carlos García Pierna se lleva el maillot de la montaña

García Pierna aprovechó la escapada para sumar puntos en los puertos del Alto del Cerro y el Alto del Arroyo. Junto a Juaristi, logró descolgar al resto de los fugados en el Alto de Rozavientos, asegurándose así el maillot de la montaña, un premio al esfuerzo constante durante toda la carrera.

Pinchazo y remontada: Del Toro demuestra temple

A 12 kilómetros de la meta, Del Toro sufrió un pinchazo que puso en riesgo su liderato. Sin embargo, logró reincorporarse al pelotón rápidamente. La ofensiva final comenzó con ataques de Esteban Chaves y Jefferson Cepeda, pero fueron alcanzados por Ciccone y Del Toro, quienes impusieron un ritmo que dejó sin opciones a Bisiaux.

IMPARABLE. Isaac sigue demostrando su gran calidad.

Final épico en las Lagunas de Neila

En la rampa decisiva, Ciccone cambió de ritmo para llevarse la etapa, mientras Del Toro cruzaba la meta celebrando su conquista de la Vuelta a Burgos. El mexicano confirma así su lugar entre los grandes del ciclismo internacional, con una actuación estratégica, valiente y consistente.