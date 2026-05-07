Liga MX Femenil: partidos, fechas y horarios de las semifinales de ida | Clausura 2026

Las campeonas vigentes del futbol mexicano femenil han caído eliminadas y cuatro equipos van en busca de su trono. Rayadas quiere acercarse a las Tigres en la lista de máximas ganadoras regresando a una nueva final, mientras que las Tuzas van apenas por su segunda estrella en este torneo. Del otro lado, América ha perdido cuatro de las últimas cinco finales y busca una revancha para ir por un nuevo campeonato ante un Toluca que quiere meterse en la lista de campeonas por primera vez en su historia.

Partidos, fechas y horarios de las semifinales de ida | Liga MX Femenil, Clausura 2026

Liga MX Femenil | Clausura 2026, semifinales Este jueves 7 de mayo se disputan los dos primeros partidos de las semifinales del torneo femenil.

Pachuca vs Monterrey | jueves 7 de mayo (19:00 horas)

Las Tuzas vinieron de atrás para imponerse a las Chivas y hoy tienen la localía de su lado de nueva cuenta. Las Hidalguenses fueron la mejor ofensiva de la fase regular con sus 46 anotaciones y hoy necesitan aplar de nuevo a esta fortaleza para ganar el partido. Por su parte, la Rayadas vencieron a Cruz Azul con autoridad para instalarse en esta fase de eliminación. Las regiomontanas también fueron la mejor defensiva del torneo, por lo que el planteamiento de este partido será crucial para determinar el resultado.

Toluca vs América | jueves 7 de mayo (21:00 horas)

La sorpresa de los cuartos de final sin duda alguna fueron ‘Las Diablas’. Toluca logró eliminar a Tigres, vigentes campeonas y máximas ganadoras históricas. Esta es la primera vez en su historia que las mexiquenses se meten a esta instancia y sueñan con disputar su primera final. En frente, aparecen las líderes generales del torneo. América solo ha perdido un partido en este torneo y lucen como las favoritas para llevarse el trofeo. Las azulcremas no ganan desde el 2023 y desde entonces han perdido cuatro de las últimas cinco finales en el futbol mexicano femenil.