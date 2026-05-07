Pumas tendría nuevo delantero para el Apertura 2026: ¿el hijo de Miguel Calero llegaría a CU tras el Mundial 2026?

Pumas tendría nuevo delantero para el Apertura 2026; ¿hijo de Miguel Calero llegaría a CU? ( Pumas Oficial - IG: @jcalero27 )

Pese a que no ha sido confirmado en algún comunicado oficial, el Club Universidad estaría cerrando un trato para añadir un nuevo refuerzo a sus filas tras el Mundial 2026. Con una destacada participación en el torneo actual y colocándose como líderes de la tabla, el club universitario prepara un refuerzo para el Apertura 2026 de la Liga MX.

Previo al partido del domingo, donde el conjunto albiazul disputará la semifinal de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX como local frente a las Águilas en el Olímpico Universitario, acecha un nuevo integrante en el cuadro ofensivo de los universitarios, uno de los más poderosos del torneo, esto tras la convocatoria de uno de sus máximos ofensores para el seleccionado nacional: el Memote Martínez.

¿Quién es el nuevo delantero que se integra al cuadro de Efraín Juárez con Pumas?

De acuerdo con rumores y reportes de varios periodistas deportivos especializados, entre ellos César Luis Merlo, Juan José Calero sería refuerzo de Pumas para el próximo torneo.

Según el periodista especializado en mercado de pases, Juan Calero, campeón de goleo en la Apertura 2025 de la Liga expansión e hijo de Miguel Calero, mítico portero colombiano naturalizado mexicano, ha jugado para clubes como Pachuca, León, Mineros de Zacatecas y Venados en el futbol mexicano, este Apertura 2026 se integraría a las filas de Pumas para reforzar el ataque en un torneo post Mundial.

De acuerdo con reportes aún no confirmados, el hijo de Calero, cuyo primer club profesional fue Pachuca de la Primera División de México, sería el nuevo refuerzo de Pumas para el torneo entrante. Miguel Calero se retiró del futbol como jugador en octubre de 2011.

¿Quién es Juan Calero? Perfil del posible nuevo delantero de Pumas para el Apertura 2026

Actual jugador de Venados FC de la Liga Expansión MX, este centro delantero de 27 años de edad, originario de Bogotá, Colombia, mide 1.86 metros. Ha sido campeón de la Concachampions League con el Club Pachuca, así como campeón del Clausura 2015-2016 con los Tuzos.

De acuerdo con Transfermarkt, Juan Calero, con el número 7, tiene una carta con valor de cambio de 1.20 millones de pesos y podría convertirse en el nuevo elemento de Pumas para el Apertura 2026 de la Liga MX, según continúen las negociaciones y sea anunciado por los auriazules en su cuenta oficial.



