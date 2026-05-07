Tokio, Shanghái, Montreal y Orlando albergarán las Olympic Q-Series en 2028

Rumbo a Los Ángeles 2028. El voleibol de playa será una de las seis disciplinas que formarán parte de las las Olympic Q-Series. (Conad)

El Comité Olímpico Internacional dio a conocer las fechas para el Olympic Qualifier Series de los Juegos Olímpicos de LA28 en las que seis deportes darán los últimos boletos olímpicos.

Las sedes serán Tokio (Japón), Shanghái (República Popular China), Montreal (Canadá) y Orlando (Estados Unidos), que acogerán las cuatro paradas entre mayo y junio de 2028.

El número de paradas aumentó de dos a cuatro y también el número de disciplinas: se mantienen el BMX Freestyle, el skateboarding y la escalada. Se suman el baloncesto 3x3, el flag football y el voleibol playa.

“Las Q-Series es un emocionante evento mundial en el camino hacia los Juegos Olímpicos de LA28”, declaró Kirsty Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI).

“Es un formato, cuatro paradas, seis deportes. El objetivo es impulsar la visibilidad de los atletas y la conexión con los aficionados. Estamos deseando que empiecen”.

Las Olympic Q-Series ofrecerán a los atletas la oportunidad de obtener una cuota olímpica directa para los Juegos Olímpicos de LA28 en las seis disciplinas.

En París 2024 inició esta modalidad la cual fue todo un éxito, ya que se podía sentir como unos mini Juegos Olímpicos. Ahora se suman más deportes y una fecha más.

Conoce las sedes y fechas de las Olympic Q-Series en 2028

Tokio - 4 al 7 de mayo

Shanghái - 11 al 14 de mayo

Montreal - 1 al 4 de junio

Orlando - 8 al 11 de junio