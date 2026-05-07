Lauren Olivares se encamina a su cuarto Top 5 en el EPSON Tour

EPSON Tour en Las Vegas. Lauren Olivares de 22 años se está posicionando como la mejor de las mexicanas en la gira de ascenso. (Lillie Yazdi/Lillie Yazdi/Augusta National)

En su primera temporada en el EPSON Tour Lauren Olivares se está posicionando como una de las mejores mexicanas en la gira de ascenso al LPGA Tour, esta semana juega en Las Vegas el torneo Reliance Matrix Championship, su sexto de la temporada en busca de sumar su cuarto Top 5.

La mexicana de 22 años quien el pasado domingo terminó en el cuarto sitio en el Arizona Women’s Golf Classic, ha iniciado en Las Vegas con ronda de 69 golpes (-3), luego de concretar cinco birdies por dos bogeys, resultado que la puso de inicio en el T23.

Olivares ha conseguido en su carrera en el Epson Tour un T5 en el IOA Golf Classic el pasado 13 de marzo y un quinto sitio solitario en el IOA Championship el 24 de abril.

La mexicana se localiza a cinco golpes de distancia de la española Carla Bernat Escuder que firmó un 64 (-8), score que incluyó dos eagles, seis birdies y un doble bogey que cometió al cierre de su recorrido.

A Escuder la persigue a un golpe de diferencia un grupo de tres jugadoras con 65 golpes: Cholcheva Gowgras (THA), Mariel Galdiano (USA) y Pauline del Rosario (PHI).

Las también mexicanas, María Fassi firmó score de 71, Paula Miranda de 74 y Ximena González de 77 golpes.