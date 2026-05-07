Toluca vs América Femenil en vivo: dónde ver y horario de la Semifinal Ida del Clausura 2026 (Rogelio Morales Ponce/Rogelio Morales Ponce)

La Liga MX Femenil entra en su fase decisiva este jueves 7 de mayo con el arranque de las Semifinales del Clausura 2026, donde Toluca y América protagonizarán uno de los duelos más esperados de la Liguilla. El Estadio Nemesio Diez será el escenario donde las Diablas buscarán aprovechar la localía para tomar ventaja rumbo a una posible primera final.

El encuentro llega con ambos equipos en momentos importantes. Toluca viene de eliminar a Tigres Femenil en los Cuartos de Final, mientras que América sufrió para dejar fuera a Juárez. Las Águilas llegan como favoritas por su plantilla y experiencia, pero las escarlatas intentarán dar otro golpe en la pelea por el campeonato.





¿A qué hora y dónde ver Toluca vs América Femenil en vivo?

El partido entre Toluca y América Femenil se disputará este jueves 7 de mayo de 2026 a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Nemesio Diez, ubicado en Toluca, Estado de México.

La transmisión podrá seguirse por Canal 9 y TUDN en televisión, además de las plataformas VIX, que tendrá señal gratuita, y el canal oficial de YouTube de Liga BBVA MX Femenil. Mediotiempo también realizará el minuto a minuto del encuentro.





Así llegan Toluca y América Femenil a la Semifinal de la Liga MX

El equipo dirigido por Patrice Lair sorprendió en los Cuartos de Final tras eliminar a Tigres Femenil con marcador global de 4-2. Con ello, Toluca frenó las aspiraciones del bicampeonato de las Amazonas y mantuvo vivo el sueño de alcanzar la primera final de su historia.

Por su parte, América Femenil, dirigido por Ángel Villacampa, avanzó luego de una complicada serie frente a Juárez. Las Águilas empataron 1-1 en la Ida y terminaron imponiéndose 3-2 en la Vuelta, en un duelo donde tuvieron que remontar en dos ocasiones para sellar el pase.