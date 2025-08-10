Barcelona vs Como 1907: Horario, canal, cómo y dónde ver EN VIVO

F. C. BARCELONA / HÉRCULES GRA472. BARCELONA, 21/12/2016.- Los jugadores del F. C. Barcelona, (i-d) Paco Alcácer, el turco Arda Turan, el brasileño Rafihna y el portugués André Gomes, celebran el cuarto gol del equipo blaugrana, durante el encuentro correspondiente a la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, que disputan esta noche frente al Hércules en el estadio Camp Nou de Barcelona. EFE / Marta Pérez. (MARTA PÉREZ/EFE)

Barcelona y Como 1907 se preparan para un choque cargado de simbolismo: el tradicional Trofeo Joan Gamper 2025. Ambos clubes llegan en buen nivel tras una pretemporada impecable, con el objetivo de afinar detalles y mostrar a sus nuevas figuras antes del arranque oficial de la temporada.

¿A qué hora y en dónde jugará Barcelona vs Como 1907?

El partido se disputará este domingo 10 de agosto de 2025, en el Estadio Johan Cruyff, con horario confirmado para las 21:00 horas (hora peninsular española).

México: 13:00 (CDMX)

Colombia/Ecuador/Perú: 14:00

Argentina/Uruguay: 16:00

¿En dónde ver (canal o plataforma) el partido?

Podrás seguir el encuentro gratuitamente por el canal oficial de YouTube del Barcelona (Barça TV) y la plataforma streaming Barça One.

Posibles alineaciones de cada equipo

Según las formaciones publicadas:

Barcelona:

Joan García; Baldé, Gerard Martí­n, Araújo, Koundé; Raphinha, De Jong, Dro, Lamine Yamal, Gavi; Lewandowski.

Como 1907:

Butez; Álex Valle, Kempf, Van der Brempt, Vojvoda; Baturina, Perrone, Nico Paz, Assane Diao; Douvikas, Addai.