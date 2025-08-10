Barcelona vs Como 1907: Horario, canal, cómo y dónde ver EN VIVO

Barcelona y Como 1907 se preparan para un choque cargado de simbolismo: el tradicional Trofeo Joan Gamper 2025. Ambos clubes llegan en buen nivel tras una pretemporada impecable, con el objetivo de afinar detalles y mostrar a sus nuevas figuras antes del arranque oficial de la temporada.
¿A qué hora y en dónde jugará Barcelona vs Como 1907?
El partido se disputará este domingo 10 de agosto de 2025, en el Estadio Johan Cruyff, con horario confirmado para las 21:00 horas (hora peninsular española).
- México: 13:00 (CDMX)
- Colombia/Ecuador/Perú: 14:00
- Argentina/Uruguay: 16:00
¿En dónde ver (canal o plataforma) el partido?
Podrás seguir el encuentro gratuitamente por el canal oficial de YouTube del Barcelona (Barça TV) y la plataforma streaming Barça One.
Posibles alineaciones de cada equipo
Según las formaciones publicadas:
Barcelona:
Joan García; Baldé, Gerard Martín, Araújo, Koundé; Raphinha, De Jong, Dro, Lamine Yamal, Gavi; Lewandowski.
Como 1907:
Butez; Álex Valle, Kempf, Van der Brempt, Vojvoda; Baturina, Perrone, Nico Paz, Assane Diao; Douvikas, Addai.