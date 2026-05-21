Carlos Marcelo Garza empata al T3 al iniciar el Kia Open de Ecuador

Kia Open de Ecuador -R1. Carlos Marcelo Garza tiene debut de ensueño en el PGA Tour Américas. (Foto especial)

Carlos Marcelo Garza se despachó una primera ronda de 66 golpes (-6) libre de bogeys en el Kia Open de Ecuador para ser uno de los cinco jugadores que comparten provisionalmente el T3 en el torneo del PGA Tour Américas.

El mexicano de 23 años fue de los pocos jugadores que concluyeron su recorrido en el Quito Tenis & Golf Club. El torneo fue suspendido por peligro de tormenta eléctrica. Algunos golfistas ni siquiera pudieron iniciar recorrido.

Garza, quien está haciendo su debut en el PGA Tour Américas con tarjeta condicional, encadenó tres birdies seguidos entre los hoyos 3 y 5, después otros tres entre el 14 y 17 para tarjeta de 66 golpes.

El mexicano comparte el tercer sitio con Joseph Winslow (USA), Luke Long (USA), Leo Oyo (JAP), Evan Knight (USA) y Connor Howe (USA). Este grupo se encuentra a dos golpes del líder Thomas Ponder que firmó un 64 (-8) y a uno de Jake Sollon (USA).

El también mexicano José de Jesús Rodríguez apenas pudo jugar nueve hoyos y lleva un score de +1 golpes. Las rondas 1 y 2 se completarán este viernes si las condiciones climáticas lo permiten.