Conferencia de Javier Aguirre: Las mejores frases del entrenador de la Selección Mexicana

Conferencia de Javier Aguirre

Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, ofreció una conferencia de prensa previo al partido amistoso con la Selección de Ghana, este viernes 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc.

¿Qué dijo Javier Aguirre en su conferencia de prensa?

El Vasco pidió a la “federación deportiva” que solicitara a Ghana poder hacer muchos cambios durante el partido, argumentando: “Al ser el primer partido de preparación desde que nos reunimos, necesito ver a todos... para hacer un buen partido y tratar de utilizar a los que han estado entrenando con nosotros, incluso a los denominados sparring ” rumbo al Mundial 2026.

Después de 16 días de concentración en el Centro de Alto Rendimiento, el estratega nacional habló sobre los jugadores que terminan actividades con sus clubes, tanto en México como en el extranjero.

También reconoció que los convocados a conformar la selección están trabajando de manera impecable con su preparación para interiorizar su forma de juego en los próximos partidos de cara al Mundial.

Javier Aguirre aseguró la participación de jugadores como Luis Gerardo Chávez, Mateo Chávez García, Jorge Sánchez, Orbelín Pineda y Edson Álvarez durante esta contienda.

También reconoció que en esta ocasión quedará descartado el defensa central César Montes, por su lesión en el tendón.

El director técnico del Tri tiene claro que busca hacer bien las cosas y reflejarlas en el marcador de mañana y aseguró que durante este proceso se deben “tomar buenas decisiones de nuestro futbol, porque aquí no hay nadie seguro de momento y me gusta que levanten la mano, porque esto dejó de ser una carga para ser un orgullo”.

¿Qué dijo Javier Aguirre sobre Julián Quiñones?

Al ser cuestionado sobre diversos temas de la selección, el director técnico destacó que Julián Quiñones “repite esta historia de que un jugador mexicano sea campeón goleador en otro país y también es motivo de orgullo... ¡Se lo merece!… Yo creo que Julián es un gran profesional, lo ha demostrado y ojalá nos venga a aportar cosas”, agregó el director técnico.