Horarios GP Canadá F1: cómo y dónde ver en vivo a Checo Pérez desde México. (IG: @schecoperez - GP Canada)

La Fórmula 1 regresa este fin de semana con el Gran Premio de Canadá 2026, una carrera que mantiene la atención de los aficionados mexicanos por la participación de Sergio “Checo” Pérez con Cadillac. El piloto tapatío afrontará una nueva prueba en el circuito Gilles Villeneuve, donde buscará sumar sus primeros puntos de la temporada.

El GP de Canadá también contará con formato sprint, por lo que habrá más actividad en pista y menos margen de error para los equipos. Además de la carrera principal, los seguidores de la F1 podrán disfrutar prácticas libres, clasificación sprint y la Sprint Race en uno de los trazados más emblemáticos del calendario.

¿Cómo y dónde ver el GP de Canadá 2026 desde México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir todas las sesiones del Gran Premio de Canadá en televisión y plataformas de streaming.

Las transmisiones estarán disponibles a través de SKY Sports en televisión de paga. En streaming, las actividades podrán verse mediante SKY+, Izzi y F1 TV Pro.

La carrera se disputará del 22 al 24 de mayo en Montreal, Canadá, y será la quinta fecha del calendario 2026 de Fórmula 1.

Horarios del GP de Canadá 2026 en México

La actividad del GP de Canadá comenzará el viernes 22 de mayo con las primeras sesiones en pista.

Viernes 22 de mayo

Práctica Libre 1 – 10:30 horasSprint Qualy – 14:30 horas

Sábado 23 de mayo

Sprint Race – 10:00 horasClasificación – 14:00 horas

Domingo 24 de mayo

Carrera – 14:00 horas

El formato sprint incrementa la exigencia para los pilotos, ya que cada sesión puede ser clave para sumar puntos y mejorar posiciones en el campeonato.

Checo Pérez busca reaccionar con Cadillac

Sergio Pérez llega al GP de Canadá en medio de una temporada complicada con Cadillac. El mexicano todavía no consigue entrar a la zona de puntos, aunque mostró señales de mejoría durante el Gran Premio de Miami.

En esa carrera, Checo Pérez logró remontar desde la posición 20 hasta finalizar en el lugar 16. Ahora, el circuito Gilles Villeneuve representa una nueva oportunidad para acercarse a mejores resultados.

La temporada 2026 ha sido dominada hasta ahora por Kimi Antonelli, quien llega como líder del campeonato tras conseguir victorias en China, Japón y Miami.

Montreal recibe una nueva fecha de Fórmula 1

El circuito Gilles Villeneuve es uno de los escenarios históricos de la Fórmula 1 y volverá a recibir una edición más del GP de Canadá con altas expectativas entre los aficionados.

La combinación del formato sprint, la presión sobre varios pilotos y la adaptación de Checo Pérez a Cadillac colocan a esta carrera como una de las más atractivas del calendario reciente.