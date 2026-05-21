Cruz Azul y Pumas dejan todo abierto en la ida de la final del Clausura 2026

EL FACTOR KAYLOR. El portero de Pumas defendió a capa y espada su portería. (Osvaldo Aguilar/MEXSPORT)

Cruz Azul y Pumas firmaron un empate 0-0 en el partido de ida de la gran final del Clausura 2026, en un duelo de control y escasas llegadas claras. El encuentro, disputado en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, mantuvo el equilibrio desde el inicio, con ambos equipos priorizando el orden defensivo.

Durante la primera mitad, el ritmo fue contenido. Jeremy Márquez fue amonestado al 42’, reflejo de la intensidad en mediocampo. Sin embargo, no hubo modificaciones en el marcador antes del descanso.

AJUSTES SIN RUPTURA EN EL COMPLEMENTO

El segundo tiempo inició sin cambios en el guion. Amaury García vio tarjeta amarilla al 49’, seguido por Álvaro Angulo al 56’ y Pedro Vite al 70’, todos por juego peligroso. Los entrenadores movieron sus piezas, destacando los ingresos de Adalberto Carrasquilla, Gabriel Fernández y Luka Romero.

LA MÁS CERCANA AL GOL. Keylor Navas de Pumas desvía ese balón. (Brandon/Brandon)

Cruz Azul reforzó líneas con Amaury Morales y Andrés Montaño, mientras que Pumas dio entrada a Pablo Bennevendo. Pese a los movimientos, el marcador no se abrió, dejando la definición para la vuelta en Ciudad Universitaria, con la serie completamente igualada.